Tinder y Willy Chavarria se unen a Human Rights Campaign para defender a la comunidad LGBTQIA+ en la semana de la moda en París

enero 27, 2025

Tinder, la aplicación de citas más popular del mundo, ha unido fuerzas con el visionario de la moda, Willy Chavarria y Human Rights Campaign (HRC) para resaltar los derechos de la comunidad LGBTQIA+ en el escenario mundial de la Semana de la Moda en París, develando en la pasarela una sudadera edición limitada que se pronuncia solidariamente en contra de la creciente ola de legislaciones anti-igualdad en todo el mundo.

Debutando en la pasarela y siendo portada por Willy Chavarría, la exclusiva sudadera “How We Love Is Who We Are” sirve como símbolo de resistencia a los más de 570 proyectos de ley en contra de la comunidad LGBTQIA+ presentados en todo el mundo durante el año pasado. Tras su lanzamiento la sudadera podrá adquirirse en WillyChavarria.com hasta agotar existencias.

En apoyo a esta crítica lucha, Tinder realizó una donación para Human Rights Campaign en honor a Willy Chavarría para impulsar su misión de defender la igualdad, la unidad y la liberación de la comunidad LGBTQIA+.

“Los derechos LGBTQIA+ son derechos humanos” menciona Melissa Hobley, Chief Marketing Officer en Tinder. “Con más del 20% de nuevxs usuarixs en Tinder que se identifican como queer, Tinder se enorgullece de fomentar un espacio inclusivo donde todo el mundo pueda mostrarse como realmente es. Esta colaboración celebra a íconos como Willy que nos inspiran a defender y reforzar nuestra misión de derribar barreras y crear un mundo donde la conexión y la autenticidad se celebren sin límites”.

“La moda siempre ha sido un reflejo del clima cultural y político”, menciona Willy Chavarria, diseñador de moda, “Tiene el poder de desafiar las normas, iniciar conversaciones e inspirar al cambio. Junto con Tinder y Human Rights Campaign, estamos utilizando la plataforma Semana de la Moda en París para hacer una proclamación en un escenario mundial que encienda a un llamado a la acción y amplifique la reafirmación de la identidad. Esta campaña trata de abrazar quienes somos y celebrar el amor en todas sus formas”

“La moda y la cultura queer siempre han estado entrelazadas y esta colaboración aprovecha nuestro poder colectivo en un momento tan crítico”, menciona Kelley Robinson, presidenta de Human Rights Campaign. “Estamos muy agradecidxs con el diseñador Willy Chavarria y con Tinder por crear esta colaboración para apoyar a la comunidad LGBTQIA+, una comunidad fuerte, resistente y hermosa. Seguiremos luchando junto con nuestrxs aliadxs por la igualdad y la liberación.”

Para amplificar el poderoso mensaje, Tinder y Chavarría han recurrido al aclamado artista Gustavo García-Villa para crear impactantes imágenes inspiradas por la intimidad de la conexión humana. Las imágenes de la campaña pueden descargarse aquí. Las piezas se exhibirán destacadamente en París, animando a los espectadores a unirse al movimiento por la igualdad y la inclusión. También se podrán adquirir desde cualquier sitio del mundo en la tienda global de Willy, WillyChavarria.com.

La colaboración es un recordatorio de que cuando nos unimos, el amor gana. Juntos, Tinder, Willy Chavarria y Human Rights Campaign, trabajan para construir un futuro en el que todo el mundo sea libre de amar a quien quiera y como quiera.