diciembre 12, 2025

Ayer me topé con doña Daniela Griego, la alcaldesa electa de Xalapa, pensé ¡Pobre! La expectativa será alta y el reto enorme, la mujer debe estar bastante presionada y una realidad es que luego del furor constructor de Ricardo Ahued, quien aparecía en todas las fotos en todos los medios de todo el estado, el ostracismo del señor que dejó en su silla y que muchos no sabemos ni como se llama, ha sido lo más notorio de su gestión, le va a tocar a doña Daniela levantar lo que se encuentre.

Pues bien, he sabido que en algún momento antes de finalizar el año, será cuando llevará a cabo la instalación formal de su administración, el informe del alcalde saliente ya concluyó, así que supongo en algún momento tendrá lugar el proceso de entrega-recepción y la primera sesión de cabildo, donde se definirán comisiones y se aprobarán los primeros nombramientos estratégicos.

De la conformación de su gabinete es un secreto de amorts, porque no he escuchado ni un solo nombre, solo sé que estará integrado por perfiles con experiencia, tanto del movimiento como del sector empresarial y que además tengan la disposición para trabajar en coordinación con todos los regidores hasta con los de oposición, a fin de construir un cabildo que “dé el ejemplo” en la generación de acuerdos para la ciudad ¡Ámonos recio!

Griego Ceballos, ha dicho que su equipo avanza en el Plan Municipal de Desarrollo, en donde serán privilegiados los servicios básicos, la pavimentación y la la recuperación de parques y espacios urbanos.

También supe que doña Daniela, anunció que impulsará el turismo, como un motor de crecimiento económico, por ello construye alianzas con sectores empresariales, entre ellos hoteleros y prestadores de servicios con los que buscará “poner a Xalapa de moda” alineándose con la estrategia estatal de promoción turística, y adelantó un plan para atraer más eventos culturales, deportivos, gastronómicos, culinarios y académicos que generen derrama económica local.

Aquí lo que pega lector, lectora querida, es el turismo cultural y el deportivo, no hay más…

Cosas de la vida y menudencias

Ayer el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, recibió la protesta de Rosa María Álvarez Santamán, como secretaria general de esta organización gremial y yo que pensé que el Papo Levet era inmortal ¡Caray! No cabe duda una época dentro de la UV terminó y encima una mujer… El vetusto líder universitario hoy finado, se volvería a morir.

La protesta tuvo lugar en una sesión extraordinaria, en donde estuvieron presentes los secretarios generales de las cinco regiones que conforman el sindicato y será de manera inmediata, que doña Rosa María Álvarez entre en funciones y se desempeñará en el cargo por el resto del periodo por el que había sido electo Levet Gorozpe ¿Eternamente? O hasta que la muerte lo separó del cargo.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos el próximo martes porque lunes no estaré, disfruten su fin de semana.