Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica

enero 15, 2026

A bordo de dos aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), un Hércules C-130 y un Spartan C-27J, pertenecientes al Escuadrón Aéreo 302, se trasladaron 38 toneladas 887 kilos de ayuda humanitaria a Jamaica, en apoyo a la población afectada por el huracán Melissa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que los aviones despegaron de la pista de la Base Aérea Militar (BAM) número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México,con la finalidad de realizar tres vuelos de ayuda humanitaria con destino al Aeropuerto Internacional “Sir Donald Sangster”, Montego Bay, Jamaica.

⇒ Para esta misión se conformó una delegación integrada por elementos de la Fuerza Aérea, del Ejército y personal de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los vuelos logísticos de la Fuerza Aérea Mexicana trasladarán más de 38 toneladas de insumos donados a Jamaica. Entre los insumos transportados se consideran cinco mil 400 litros de agua purificada, cascos de seguridad, linternas, chalecos con cinta reflejante, lentes de seguridad industrial.

⇒ También son transportados bombas fumigadoras, marros, carretillas, baterías alcalinas, picos y palas, catres plegables, colchonetas, sillas de ruedas, kits de tanques de oxígeno y de primeros auxilios.

La Secretaría de la Defensa Nacional resaltó que con estas acciones la Fuerza Aérea, Ejército y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de coordinación interinstitucional para brindar ayuda humanitaria a la comunidad internacional y fortalecer lazos con los países hermanos.