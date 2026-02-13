Jamaica presenta uniformes inspirados en Bob Marley

febrero 13, 2026

La selección de fútbol de Jamaica presentó sus nuevas camisetas de local y visitante, diseñadas en colaboración con la Fundación Bob Marley, aunque todavía debe asegurar su clasificación a la Copa Mundial de 2026 en el repechaje.

El diseño de la camiseta de local combina una base amarillo dorado con un patrón que recuerda al crochet y los sombreros rasta de la década de 1970, acompañada de franjas horizontales en negro, rojo y verde que imitan discos de vinilo.

La camiseta de visitante, sobre una base negra, destaca por patrones lineales inspirados en ondas sonoras, discos de vinilo y casetes antiguos. La etiqueta Reggae Boyz/Girlz y el logotipo del trébol dorado rematan el conjunto.

Te puede interesar: Puebla será sede del Festival Máster de Voleibol 2026

Ambas camisetas incluyen una etiqueta en el dobladillo con el retrato de Bob Marley y su frase: “El fútbol es libertad”, recordando su pasión por el deporte, con la que jugaba incluso contra futbolistas profesionales de Brasil en los años 70.

El homenaje a la leyenda del reggae no solo es estético, sino que conecta la cultura musical y futbolística del país caribeño, reforzando la identidad de los Reggae Boyz en el camino hacia su primera Copa del Mundo desde 1998 en Francia.

En la reciente fase de grupos de Concacaf, Jamaica terminó segunda detrás de Curazao, lo que significa que aún deberá disputar dos rondas de playoffs interconfederaciones en marzo para asegurar su lugar en el torneo veraniego.