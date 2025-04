¿Cuánto costó el viaje de Katy Perry al espacio?

abril 14, 2025

Redacción/Xalapa. En punto de las 7:30 de la mañana, la misión NS-31 de Blue Origin despegó con destino al límite de la atmósfera terrestre con el espacio. Esta misión desatacó por ser una tripulación compuesta entéramente de mujeres: Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos, la cantante Katy Perry, la presentadora Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera Aisha Bowe y la activista Amanda Nguyen a bordo.

Jeff Bezos despidió a las tripulantes y siguió la trayectoria desde los monitores. Luego de 3 minutos, las entusiastas mujeres alcanzaron la gravedad cero para posteriormente pasar la línera Karman, considera la frontera entre la atmósfera y el espacio. first video of katy perry floating in space pic.twitter.com/zqytfDvS99— 2000s (@PopCulture2000s) April 14, 2025

La estadía en el espacio duró 11 minutos, sin embargo, las tripulantes mostraron un gran emoción por haber trascendido la última frontera. Su reingreso a la tierra sucedió sin ningún contra tiempo, pero ¿cuál fue el costo de esta travesía? Según información oficial, el costo del viaje fue de 13.7 billones de dólares, por lo que su aplicación como viaje turístico aun sigue limitada a los grandes multimillonarios del planeta.