Choque de trenes en Indonesia deja 15 muertos y múltiples heridos

abril 28, 2026

Un choque entre dos trenes ocurrido en Indonesia dejó 15 personas muertas y 84 heridas, tras un accidente registrado la noche del lunes en las inmediaciones de Yakarta, informaron autoridades.

La colisión se produjo cuando un tren de cercanías fue impactado por detrás por un convoy de larga distancia, luego de detenerse al encontrar un taxi sobre las vías por causas aún no esclarecidas.

El impacto ocurrió alrededor de las 20:00 horas locales y provocó daños severos en uno de los vagones, donde se concentró la mayor parte de las víctimas, según informes de las autoridades ferroviarias.

Asimismo, las autoridades confirmaron que las 15 personas fallecidas viajaban en un vagón exclusivo para mujeres, el cual resultó ser el más afectado por la fuerza del choque entre ambas unidades.

El director de la agencia de rescates Basarnas, Mohammad Syaffi, informó que las víctimas fueron localizadas en dicho vagón durante las labores de búsqueda, tras una revisión exhaustiva en la zona.

De acuerdo con los reportes, las fallecidas tenían entre 19 y 50 años, y la cifra de muertos fue ajustada de 14 a 15 conforme avanzaron los trabajos de rescate realizados por equipos de emergencia.

El fatal siniestro ocurrió en la estación de Bekasi Este, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital del país asiático, en una zona clave para la movilidad diaria de miles de personas en la periferia.