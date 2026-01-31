Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la gran final del Australian Open 2026

enero 30, 2026

La gran final del Australian Open 2026 ya quedó confirmada: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz disputarán la primera definición de Grand Slam de la temporada, luego de derrotar a Jannik Sinner y Alexander Zverev, respectivamente, sobre la superficie dura de la Rod Laver Arena.

Para Djokovic yAlcaraz, éste será su décimo enfrentamiento profesional contando ATP y Juegos Olímpicos. En el historial, Nole lidera por 5 a 4 pero el español está 2-0 arriba en finales de majors. Tanto en Wimbledon 2023 como 2024, el murciano derrotó al serbio en el All England Club.

⇒ En el Melbourne Park de Victoria se coronará un nuevo monarca luego del reinado de Jannik Sinner, tenista italiano que ganó las dos últimas ediciones del primero de los cuatro Grand Slams que se disputa en la temporada y se quedó cerca de alcanzar su tercera final consecutiva.

Djokovic llegó a la final tras superar a Pedro Martínez, Francesco Maestrelli, Botic van de Zandschulp, Jakub Mensik (walkover), Lorenzo Musetti (retiro tras ir arriba dos sets a uno) y Jannik Sinner. Mientras que Alcaraz arribó después de derrotar a Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev.

De esta forma, Nole saltará al tercer puesto del Ranking de la ATP, que se actualizará un día después de la final del Australian Open. El serbio desbancará Alexander Zverev, quien caerá al cuarto sitio de la clasificación; Jannik Sinner se mantendrá de segundo y Carlos Alcaraz en lo más alto, aunque no se convierta en campeón.

Horario y cómo ver en vivo la final del Australian Open 2026

DOMINGO 1 DE FEBRERO

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz:

05.30 AM (ARG/CHI/URU), 03.30 AM (COL/ECU/PER) y 02.30 AM (MEX) por Disney+ Plan Premium