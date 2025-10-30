Camilo Séptimo regresa al Palacio de los Deportes con una segunda fecha para su gira MAPAS Parte II

octubre 30, 2025

El viaje de Camilo Séptimo sigue expandiéndose, y ante la respuesta abrumadora de su público, la agrupación confirmó una segunda fecha en la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo el 28 de mayo de 2026 en el emblemático Palacio de los Deportes, prometiendo una experiencia única e inolvidable para sus seguidores.

“El viaje sonoro de Camilo Séptimo aún no termina; y porque ustedes lo pidieron, una noche no será suficiente”, expresó la banda en su anuncio oficial. Con su característico estilo synth-pop y atmósferas envolventes, el trío mexicano se prepara para ofrecer otra noche de conexión y energía que reafirma su lugar como una de las agrupaciones más destacadas de la escena musical nacional.

Una experiencia inmersiva con MAPAS Parte II y su universo visual

El regreso de Camilo Séptimo al escenario del Palacio de los Deportes marca una nueva etapa en su trayectoria con la presentación de MAPAS Parte II, continuación de su más reciente álbum que redefine su identidad musical.

Con producciones anteriores como Navegantes y Ecos —este último incluido entre los 100 álbumes más importantes—, la agrupación ha construido una carrera sólida basada en la experimentación sonora y la conexión emocional con el público.

Este nuevo espectáculo promete ser una odisea visual y sensorial, donde el grupo utilizará su emblemático portal escénico para transportar al público a un universo sonoro propio. Además, temas como “Recuerdo”, uno de los más escuchados por sus fans, formarán parte del repertorio que busca llevar la experiencia en vivo a un nivel más íntimo y expansivo.