Cambios en convocatorias para elegir agentes municipales generan inconformidad

marzo 4, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Habitantes de los municipios de Altotonga, Tatahuicapan y Ayahualulco manifestaron su inconformidad luego de que en las convocatorias para la elección de agentes y subagentes municipales se redujo el número de comunidades con representación oficial.

En febrero pasado, el Congreso del Estado aprobó las convocatorias para la renovación de agencias y subagencias municipales en los 212 ayuntamientos de Veracruz, proceso que deberá realizarse antes de abril.

Sin embargo, durante el registro de candidaturas, pobladores detectaron que en algunos municipios el número de localidades consideradas es menor al que actualmente cuenta con agente o subagente municipal.

En Altotonga eliminan 63 representaciones

En el caso de Altotonga, la ciudadana Rosalba Apolinar denunció que el alcalde de Morena, Juan Pablo Becerra, determinó desaparecer la representación en 63 localidades, algunas ubicadas a más de cuatro horas de distancia de la cabecera municipal.

Según explicó, el argumento del edil es que la decisión deriva de lo aprobado por el Congreso local al validar las convocatorias; no obstante, los habitantes consideran que la medida afecta directamente su derecho a la representación comunitaria.

“Cada comunidad cuenta con un representante que nos ayuda a fungir como auxiliares. Nos están violando nuestros derechos de usos y costumbres porque esto tiene más de 50 años. Nos está dejando 23 comunidades con reconocimiento, dos agencias municipales y las demás (63) pasan a ser subagencias”, señaló.

Apolinar indicó que el principal argumento para reducir las agencias está relacionado con el costo económico que implica el pago de nómina a los agentes municipales, prestación que se formalizó desde hace dos administraciones.

Impacto en comunidades alejadas

Los inconformes advierten que la medida dejaría a varias localidades sin representación directa, lo que obligaría a sus habitantes a trasladarse hasta la cabecera municipal para realizar trámites oficiales.

“Lo que no queremos es que nos pongan enlaces o comisarías; nosotros queremos un sello y una representatividad oficial”, expresó.

Entre las comunidades más alejadas mencionó a Texcaltelco, Doctor Javier Guzmán, Lindero de Tepeyaca, La Ventilla y Los Kilates —Antiguo y Nuevo—, así como Malacatepec, cuyos habitantes pueden tardar hasta un día completo para realizar un trámite, debido a las distancias y traslados intermunicipales.

La entrevistada también cuestionó el argumento financiero del Ayuntamiento, al señalar que, mientras se busca reducir agencias por el costo de nómina, la administración municipal ha incrementado su plantilla laboral y mantiene gastos como la renta de camiones recolectores de basura y patrullas.

Congreso revisó convocatorias

Las convocatorias fueron revisadas por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales del Congreso del Estado, presidida por la diputada Tania Cruz Mejía.

Aunque el grupo de trabajo revisó y avaló las bases para la renovación de las agencias municipales, no contempló el total de comunidades donde debía realizarse la elección, lo que generó inconformidad social.