Brigada califica como exitoso el primer #SimulacroRegional2026 en el Valle de México

febrero 18, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de concluir el primer #SimulacroRegional2026 celebrado este 18 de febrero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, calificó como exitoso el ejercicio preventivo coordinado en el Valle de México. En conferencia de prensa desde el Centro de Crisis del C5, las autoridades insistieron en la importancia de estos ensayos para reforzar la cultura de protección civil ante eventos sísmicos. ￼

De acuerdo con el balance presentado en conferencia de medios efectuada en el C5, 13 998 cámaras y altavoces distribuidos por la capital del país funcionaron lo cual equivale a un 98.56 %, un porcentaje que incluyó por primera ocasión los municipios conurbados del Estado de México, cuyos resultados fueron corroborados por la gobernadora de esa entidad, Delfina Gómez. ￼

El simulacro se realizó a las 11:00 horas con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca, y contempló la activación de la alerta sísmica tanto en altavoces como en dispositivos móviles de la población. Autoridades aprovecharon el ejercicio para evaluar tiempos de evacuación, coordinación institucional y respuesta ciudadana frente a situaciones de emergencia reales. ￼

Durante el ejercicio, diferentes edificios y espacios públicos en la Ciudad de México y el Estado de México fueron evacuados, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. La jefa de Gobierno incluso evacuó el Palacio de Ayuntamiento para encabezar el reporte operativo desde el C5, junto con integrantes de su gabinete y representantes del Estado de México. ￼

Al respecto, Salvador Guerrero Chiprés, director del C5, explicó que se desplegaron unidades móviles de monitoreo y comunicación para supervisar el desarrollo del simulacro en tiempo real. Asimismo, se observó la participación de equipos de emergencia que realizaron ejercicios de rescate simbólicos en puntos estratégicos, como parte de la evaluación integral de protocolos. ￼

A su vez, Brugada Molina recordó que este primer ejercicio forma parte de una serie de simulacros programados para 2026, los cuales tienen como objetivo mantener activos y actualizados los mecanismos de respuesta ante sismos en la capital. El próximo simulacro, a nivel nacional, está programado para el 6 de mayo, y posteriormente se contempla otro en septiembre. ￼

Para finalizar, tras el reporte de funcionamiento técnico, las autoridades hicieron un llamado a la población para que continúe participando activamente en estos ejercicios, ya que la prevención y la organización social son factores clave para salvaguardar vidas en una zona con alta actividad sísmica como la del Valle de México. ￼