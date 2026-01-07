Björk se pronuncia a favor independizar Groenlandia de Dinamarca

enero 6, 2026

La artista islandesa Björk expresó públicamente su apoyo a la independencia de Groenlandia, en un contexto de renovado debate internacional sobre el futuro político de este territorio autónomo de Dinamarca.

La cantante utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo al pueblo groenlandés, destacando la importancia del derecho a la autodeterminación y la necesidad de cerrar definitivamente los capítulos de dominación colonial en la región ártica.

En su pronunciamiento, Björk recordó la experiencia histórica de Islandia, país que logró separarse pacíficamente de Dinamarca en 1944. Según la artista, este proceso permitió a los islandeses preservar su lengua, su cultura y su identidad nacional.

Para Björk, el caso islandés demuestra que la independencia puede alcanzarse sin violencia y convertirse en una vía para fortalecer a una nación. Por ello, considera legítimo que Groenlandia aspire a decidir su propio destino político.

La cantante también criticó duramente las prácticas coloniales ejercidas por el Estado danés en el pasado, algunas de las cuales siguen generando controversia.

Entre ellas mencionó los programas de control reproductivo aplicados sin consentimiento a mujeres groenlandesas durante el siglo XX y la separación forzada de niños indígenas de sus familias.

Björk afirmó que estos hechos dejaron profundas heridas sociales y reflejan una relación desigual que aún no ha sido plenamente reparada.

“El colonialismo me ha provocado repetidamente escalofríos de terror en la espalda. Y la posibilidad de que mis compatriotas groenlandeses pudieran pasar de un cruel colonizador a otro es demasiado brutal para siquiera imaginarlo”, escribió.

Finalmente, Björk advirtió sobre el riesgo de que Groenlandia pase “de un colonizador a otro”, en referencia a recientes comentarios de figuras políticas de Estados Unidos sobre el valor estratégico del territorio.