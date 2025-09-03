Atención ciudadana en el Congreso, muestra de confianza de la gente: Esteban Bautista

septiembre 3, 2025

• Reconoce el presidente de la Junta de Coordinación Política la presencia de veracruzanas y veracruzanos para quienes las puertas del Palacio Legislativo están siempre abiertas.

Xalapa, Ver., 03 de septiembre de 2025.- La presencia de veracruzanas y veracruzanos procedentes de diversas regiones de la entidad en el Palacio Legislativo cada miércoles es muestra de la confianza de la gente en sus representantes, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, en una jornada más de atención ciudadana.

Luego de saludar a quienes hoy acudieron la casa del pueblo veracruzano, el legislador expresó su beneplácito, ya que “han encontrado en los miércoles el espacio adecuado para entablar un diálogo abierto y franco con nosotros, para hablar de la realidad que viven en sus municipios y comunidades, de las necesidades que enfrentan todos los días”.

Entre los diversos asuntos que le presentaron este día, destacan los relacionados con requerimientos escolares, como en la primaria Francisco I. Madero, de Cerro Gordo, que necesita una computadora y un proyector, y con infraestructura, como el puente La Hamaca, de la comunidad El Tular, municipio de Santiago Tuxtla, que es paso obligado para estudiantes y pobladores de las comunidades El Tular, San Simón, 5 de Mayo, El Pretil, La Pitahaya y Las Pochotas, entre otras, que, de acuerdo con la parte solicitante, requiere atención urgente.

Ante las necesidades de la población, añadió Esteban Bautista Hernández, en el Congreso del Estado “mantenemos el compromiso de servirles, de atenderles y ver de qué manera podemos acompañarles y apoyarles en los trámites que necesiten hacer, ofrecerles las facilidades y llevar a cabo la gestión ante alguna autoridad o dependencia”.

Aseguró que este compromiso emana de la confianza: “Éste es un Congreso cercano a la gente, de territorio más que de escritorio, que conoce directamente la realidad de las comunidades y de las personas. Además de recibirlos aquí, nosotros visitamos los municipios y hablamos con la gente, porque nosotros fuimos elegidos por el pueblo y de entre el pueblo, y por eso confían en nosotros”.

Por otra parte, al lado de las diputadas Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, y Janix Liliana Castro Muñoz, el legislador Esteban Bautista Hernández saludó a los integrantes de la agrupación musical La Afromestiza Banda San Miguel, de Almolonga, municipio de Naolinco, que se presentó y engalanó esta jornada de actividades.