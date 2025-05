Arrancan obras de infraestructura carretera en todo el país

mayo 7, 2025

En la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se informó que ya iniciaron las obras del Programa de Infraestructura Carretera que en 2025 tendrá una inversión de 56 mil 549 millones de pesos (mdp) y generará 162 mil empleos directos e indirectos. En todo el sexenio, será una inversión de 369 mil 824 mdp.

* La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que en comparación con las administraciones neoliberales, la Cuarta Transformación de la vida pública apuesta por la construcción de carreteras con recursos públicos.

“No les gusta que haya regresado la obra pública en México, no les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería de ser privado, que las carreteras deberían concesionarse todas, a eso se dedicaron (…) Ellos no están de acuerdo en que se hayan construido carreteras por parte del gobierno con recursos públicos, no están de acuerdo con la obra pública. Esas obras ahí están, son buenas para todo el país”, destacó.

* Como parte de las acciones que se realizarán, la Presidenta destacó la compra de 20 equipos de repavimentación para que sean operados por la SICT y además algunos de ellos se entregarán a 10 municipios del oriente del Estado de México para el bacheo sin necesidad de contratar empresas.

* El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Programa de Infraestructura Carretera consiste en 109 kilómetros (km) de obras de continuidad; 2 mil 220 km de 10 ejes prioritarios; 16 km de puentes y distribuciones viales; 904 km de obras del Plan Lázaro Cárdenas del Río; el Programa Carretero de Guerrero; 2 mil 107 km de caminos artesanales; 48 mil 653 km de acciones para la conservación rutinaria y cerca de 10 mil km de conservación periódica (repavimentación).

* Las obras de continuidad son:

-La carretera San Ignacio – Tayoltita, en la que trabajan 532 trabajadores con 112 máquinas y 6 frentes de obra. Se trabaja en cuatro puentes en apoyo con la Defensa en Durango y en Sinaloa con empresas civiles. Se termina en junio.

-En Chiapas, el Puente Rizo de Oro de 2.1 km, en la que trabajan 268 trabajadores, 81 máquinas. Está programada para terminarse en octubre del 2025.

-En Quintana Roo, el Puente Nichupté cuenta con 714 trabajadores, 123 máquinas y 5 frentes de obra. Se concluirá en diciembre.

* Ejes prioritarios: son obras de modernización y construcción nueva, en 2025 se construirán 193 km con una inversión de 10 mil 254 mdp

1. Cuautla – Tlapa

2. Tamazunchale – Huejutla

3. Bavispe – Nuevo Casas Grandes

4. Circuito Tierra y Libertad

5. Toluca – Zihuatanejo

6. Salina Cruz – Zihuatanejo

7. Macuspana – Escárcega

8. Ciudad Valles – Tampico

9. Saltillo – Monclova (7,724 mdp – 179 km) 2026

10. Guaymas – Esperanza – Yécora – Chihuahua (18,141 mdp – 349 km)

* Puentes y distribuciones viales: en 2025 serán 8 km con una inversión de mil 800 mdp; en todo el sexenio serán 16 km con una inversión de 12 mil 500 mdp

* Programa Lázaro Cárdenas del Río: Ya comenzaron obras en, Huajuapan de León – Oaxaca: tramo Nochixtlán – Huajuapan; en Tehuacán – Límites de Puebla y Oaxaca – Chazumba – Huajuapan de León; y en Putla de Guerrero – Pinotepa Nacional. El resto de las obras están en licitación.

* Programa carretero Guerrero: Todas las obras de la red federal ya comenzaron, se trata de:Puente Omitlán; Puente Acahuizotla; Puente La Olla; Puente Tlapaneco I (59 m). Avance y el Puente Alfredo Mendizábal. Además de la red estatal se reconstruirán 63 puentes y 43 tramos carreteros. Ya hay 36 frentes de trabajo

* Caminos Artesanales: Para 2025 se harán 436 km con una inversión de 3 mil mdp; en todo el sexenio serán 2 mil 100 km con una inversión de 14 mil 500 mdp.

* Conservación periódica y rutinaria: Ya terminó la conservación rutinaria, 45 mil 900 km y se atendieron 288 mil 694 baches; este mes concluye la conservación periódica que son 668 km avance del 90 por ciento. También se trabaja en las conservaciones de puentes vehiculares. En 2025 es una inversión de 34 mil 348 mdp y en todo el sexenio de 219 mil 68 mdp

* Trenes de pavimentación: la meta es de 20 trenes de repavimentación, en una primera etapa se asignarán a los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Oriente EDOMEX y Veracruz.