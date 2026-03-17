Arranca semana

marzo 17, 2026

La gobernadora Rocío Nahle, arrancó semana con varios proyectos en la bolsa, el primero: la construcción de un CRIT en Minatitlán, para que todas las personas de la zona sur del estado que así lo necesiten, puedan acudir a recibir las diversas terapias y rehabilitaciones que ahí se ofrecen y para tal fin, doña Rocío ya informó que afina un esquema de coninversión, en el que el estado aportaría la mitad del costo de la construcción: Claro que resulta importante señalar que la gobernadora Nahle lleva ya avanzado el tema, ya que en su gira por la ciudad de México de la semana pasada, la gobernadora se reunió con directivos de la fundación Teletón.

Por otro lado, Lupe Osorno y su grey, la PROFEPA, PEMEX y no sé cuantos organismos más, se han encargado ya de las manchas de hidrocarburo que llegaron a Pajapan, los Tuxtlas y Alvarado, las playas ya se reportan limpias y en ese mismo tenor, la semana pasada también la gobernadora Nahle y el delegado federal Juan Javier Gómez Cazarín, entregaron los apoyos del programa Bienpesca, que consisten en 8 mil pesos que recibieron 25 mil pescadores de todo el estado, adicional a ello, el Gobierno del Estado otorgará 4 mil pesos a los pescadores beneficiarios del programa, pues ¡Ni tan mal!

La novedad fue que el pasado viernes, la gobernadora Nahle visitó su Coatzacoalcos tan querido y en entrevista baquetera, dijo que el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García, está trabajando muy bien, que le atinó con él ¡Vaya vaya!! La gira contempló además de Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas y Acayucan en donde supervisó los avances de la carretera a Soteapan.

Y justo allá en Coatzacoalcos, es en donde el Gobierno Estatal construye la carretera Coatzacoalcos-Canticas-Aeropuerto, la obra según datos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, va al 80 por ciento y la gobernadora justo estuvo al sur del estado, para supervisar que así sea.

Y ya que hablamos de construcción, esta semana el gobierno de doña Rocío Nahle, lanzará la licitación del Puente de Boca del Río-Alvarado, el proyecto ya lo tiene el gobierno estatal, ahora solo falta que la licitación se lleve a cabo.

Y con eso arranca su semana doña Rocío, así que los funcionarios públicos del gobierno estatal, tienen para entretenerse, sacando toda esa chamba adelante.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer en su entrevista de los lunes, la gobernadora Nahle García, informó que mantiene una relación muy cordial y respetuosa con el xalapeño Aureliano Hernández Palacios, quien fuera nombrado recientemente por el Congreso de la Unión, como titular de la Auditoría Superior de la Federación, dijo además que ya habría enviado una carta de felicitación.

Y ante el comentario del señor Baqueiro, la gobernadora habló de los rumores de sucesión del 2030, a posta del nombramiento de Aureliano Hernández Palacios que presuntamente habrían corrido desde entonces; la mandataria dijo que llegará quien tenga que llegar y agregó que ella se preocupa y ocupa de trabajar, avanzar y transformar, añadió que cuando visita cualquier municipio, ella escucha a la gente y sus necesidades, ella no se distrae, ni cae en provocaciones.

Con esto por ahora lo único seguro, es que para el 2030 en la boleta estará Pepe Yunes, como también lo estará en el 2036 y así hasta que descubra que se le fue la vida en campaña y nunca ganó.

La presidenta Claudia Sheinbaum, viene mañana a Pánuco, com motivo del aniversario de la Expropiación Petrolera… ¡Vaya vaya! Mucha visita… que será porque Veracruz está de moda.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.