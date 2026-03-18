Apple revoluciona el audio premium con el lanzamiento de los AirPods Max 2

marzo 17, 2026

El ecosistema de Apple se expande con la llegada de la segunda generación de sus auriculares más ambiciosos. Los AirPods Max 2 aterrizan en el mercado prometiendo una experiencia acústica sin precedentes, gracias a la integración del chip H2 y nuevas funciones de inteligencia artificial. Esta actualización no solo refina el diseño icónico de diadema, sino que transforma el dispositivo en una herramienta esencial tanto para audiófilos exigentes como para creadores de contenido profesional, integrando por primera vez tecnologías que antes eran exclusivas de los modelos compactos de la marca.

La potencia del chip H2 permite una cancelación de ruido mucho más avanzada

La principal mejora técnica radica en la capacidad de procesamiento del nuevo silicio de Apple. El director de Audio Product Marketing, Eric Treski, destacó que el rendimiento ha dado un salto exponencial: “Gracias al increíble rendimiento del chip H2, los AirPods Max ahora ofrecen una Cancelación Activa de Ruido 1.5 veces más eficaz para brindar la mejor experiencia de audio durante todo el día”. Esta evolución permite bloquear frecuencias molestas de motores y transporte con una precisión quirúrgica.

Acompañando a esta mejora, el dispositivo estrena un modo Ambiente más natural y el esperado Audio Espacial personalizado. Según Treski, “la calidad del sonido es asombrosamente clara, rica y con detalles acústicos increíbles, y al combinarse con capacidades como Audio Espacial personalizado, los AirPods Max 2 crean una experiencia completamente inmersiva”. Estas innovaciones se complementan con la Traducción en Vivo, impulsada por Apple Intelligence, facilitando la comunicación multilingüe en tiempo real.

Nuevas herramientas creativas para músicos y podcasters con audio de alta fidelidad

Los profesionales del sonido encontrarán en esta versión un aliado robusto para sus flujos de trabajo. Los AirPods Max 2 admiten audio Lossless de 24 bits a 48 kHz mediante conexión USB-C, permitiendo mezclas precisas en plataformas como Logic Pro. Además, se ha incorporado la grabación de audio con calidad de estudio, una funcionalidad que permite a cantantes y podcasters capturar texturas de voz más naturales directamente desde los auriculares, eliminando la necesidad inmediata de micrófonos externos en situaciones de movilidad.

Otra novedad sorprendente es la integración del control remoto de la cámara. Los usuarios podrán utilizar la Digital Crown para disparar fotos o gestionar grabaciones de video a distancia en su iPhone o iPad, ideal para creadores de contenido que trabajan en solitario. Asimismo, para los entusiastas del gaming, la reducción de la latencia inalámbrica y el Modo Juego aseguran una respuesta inmediata, mejorando la competitividad en títulos de alto rendimiento dentro de los sistemas operativos de Apple.

Disponibilidad y precios oficiales para el mercado mexicano de los nuevos auriculares

Los usuarios interesados podrán elegir entre una nueva gama cromática que incluye los tonos medianoche, blanco estelar, azul, naranja y morado. Fiel a su compromiso ambiental, Apple informó que el dispositivo utiliza tierras raras y oro 100% reciclados en sus componentes críticos. Respecto a su adquisición, los pedidos podrán realizarse a partir del miércoles 25 de marzo, con una disponibilidad física programada para inicios del mes de abril en las tiendas oficiales.

El costo de esta nueva joya tecnológica ha sido confirmado por la compañía para el territorio nacional. Los AirPods Max 2 tienen un precio inicial de $12,999 (MXN).