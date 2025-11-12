Alumnos antorchistas se suman a protesta nacional por despojo de albergues

noviembre 12, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de diversas escuelas de Xalapa, adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), se sumaron hoy a una protesta nacional para denunciar el violento despojo de dos albergues estudiantiles en Oaxaca y la brutal agresión contra sus moradores.

La manifestación acusa directamente al gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, de proteger a los responsables de los ataques, por lo que exigen la intervención urgente del Gobierno Federal.

El despojo ocurrió en dos inmuebles que servían de albergue para jóvenes de escasos recursos que buscan continuar sus estudios. Según la FNERRR, los estudiantes fueron golpeados brutalmente por un grupo de «porros» presuntamente protegido por el Gobernador Salomón Jara y el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa.

El dirigente de la FNERRR en Veracruz, Emilio Verdugo, señaló que los recientes hechos forman parte de una escalada de violencia.

“En lo que va de 2025, los jóvenes han sido víctimas de tres atentados en sus albergues estudiantiles. ¡Exigimos al Gobernador Salomón Jara que atienda a nuestros compañeros oaxaqueños y no se muestre indiferente ante las agresiones. Basta de atentar contra los estudiantes de Oaxaca!”, sentenció Verdugo.

Los estudiantes recalcaron que, a pesar de la gravedad de los ataques y despojos, no se ha registrado ni un solo detenido por estos delitos.

Ante la inacción de las autoridades de Oaxaca, los manifestantes piden la intervención directa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) federal, para exigir justicia y la devolución inmediata de los albergues.

La protesta en Xalapa es parte de una serie de cadenas humanas y manifestaciones que se llevan a cabo simultáneamente en todas las capitales del país para presionar al gobierno federal a resolver el conflicto.