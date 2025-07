Alcalde ya pidió a los policías municipales actuar con empatía y respeto

julio 21, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, reconoció que existe un reclamo generalizado hacia la policía municipal para que sean más empáticos, por lo que ya hizo un exhorto a mejorar su actuación, con los comunicadores y la población en general.

Y es que el pasado 10 de julio, reporteros que cubrían un accidente automovilístico en la calle Bolivia, acusaron que presuntamente fueron víctimas de hostigamiento por parte de elementos de la dirección de Seguridad Ciudadana.

«Vi la noticia inmediatamente, yo ya no duermo, vi que circuló, inmediatamente busqué al capitán y le pedí muy encarecidamente que atiendan y que atiendan de manera diligente no solo a los compañeros de los medios de comunicación sino a todo mundo».

Reconoció que existe un reclamo generalizado de que en ocasiones falta empatía de su parte.

«A mí no me cuesta decirte ‘qué tal cómo estás, buen día fia’ y no llegar a la agresión, nos cuesta trabajo».

El edil expuso que la mayoría de quienes conforman la policía municipal son jóvenes y que deben trabajar mucho con ellos.

«Ya instruí que se mejore el contacto con toda la ciudadanía en especial con los comunicadores».