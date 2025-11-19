Alcalde electo de Tonayán asegura que fotografía donde aparece armado es un montaje

noviembre 19, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Xalapa, Ver.– Tras la difusión de una fotografía en la que presuntamente aparece portando un arma durante una carrera de caballos, el alcalde electo de Tonayán por Movimiento Ciudadano, Servando Hernández Aguilera, negó la veracidad de la imagen y afirmó que se trata de un montaje.

En conferencia de prensa realizada en el centro de Xalapa, explicó que el evento al que asistió el pasado domingo fue totalmente familiar y que las únicas herramientas que suelen llevar al campo son las de trabajo: “el azadón y el machete”.

Sostuvo que desconoce quién pudo haber difundido la fotografía alterada y presentó una cartulina con la que dijo ser la imagen original, asegurando que no corresponde a lo que circula en redes sociales.

“Aparecieron unas fotografías que no reconozco. Sí estuve en esa carrera de caballos, me invitó un amigo, pero aquí traigo la foto verdadera. No sé con qué anomalía lo hayan hecho”, expresó.

Hernández Aguilera destacó su origen campesino y recordó que su trayectoria ha sido la de un hombre de campo y trabajo: “Soy un campesino, estudié sólo la primaria, he sido ayudante de albañil, tengo mis vaquitas, siembro maíz, frijol, chícharo. Hace 20 años quería ser presidente y hoy, gracias a Dios, lo logramos”.

Asimismo, recalcó que no porta armas y que su comunidad lo conoce por su trabajo y humildad. Confió en que esta situación no afecte su imagen ante los habitantes de Tonayán.

Sobre una posible denuncia por la difusión de la foto, indicó que lo analizará con su equipo:

“No quiero problemas, lo que quiero es trabajar y darle algo diferente a mi pueblo”.

El alcalde electo insistió en que acude a los eventos acompañado de su esposa e hijos y descartó totalmente la posibilidad de asistir armado a cualquier actividad familiar.