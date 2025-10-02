Acudirán al zócalo a informe de la presidenta quienes quieran y puedan ir: Ramírez Zepeta

octubre 2, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, dijo que la invitación para acudir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo al primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es abierta y que acudirá todo aquel que quiera y pueda hacerlo.

“La invitación es abierta a todos los ciudadanos, ciudadanas que quieran ir a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum; (acudirá) todo aquel que pueda asistir y quiera asistir. Nosotros vamos a estar allá, un servidor va a estar allá, los compañeros que gusten también asistir, pues también van a estar allá”.

Dijo que, aunque no tienen una cantidad exacta de personas que estarán en este primer informe del estado de Veracruz, se espera que sea un número importante “porque es uno de los estados que más apoya la cuarta transformación y que más asisten a los eventos en el Zócalo”.

Incluso expuso que en eventos anteriores han acudido entre 30 mil y 50 mil personas la Ciudad de México.

“En los eventos más grandes de Andrés Manuel han ido muchos compañeros, compañeras, y pues cada quien a la forma que le dé de organizarse”, agregó.

Se negó a hablar del número de autobuses que contratarían para esto, pues remarcó que esto depende únicamente de la organización de sus compañeros.