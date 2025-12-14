Actividad industrial de Veracruz crece 2.9%; lidera el sur-sureste

diciembre 14, 2025

El estado se colocó entre las cinco entidades con mayor avance mensual en el sector industrial, impulsado por un notorio desempeño en la minería, según datos del Inegi.

Juan David Castilla

La actividad industrial en Veracruz reportó un avance significativo al registrar un crecimiento mensual de 2.9% en agosto de 2025, una cifra que lo coloca como el tercer estado con el mayor incremento a nivel nacional, superado solo por Sonora (10.9%) y Tamaulipas (3.8%).

Así lo reveló el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAEF) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con cifras desestacionalizadas.

En el octavo mes del año, y respecto al mes previo, el estado de Veracruz formó parte del grupo de entidades que mostraron los mayores incrementos en términos reales, junto con Sonora, Tamaulipas, Puebla y Baja California Sur.

El impulso del sector industrial veracruzano se debió en gran medida al desempeño de la Minería. El reporte del IMAEF, al analizar las cifras a tasa anual y con datos originales, destacó que el sector Minería en Veracruz fue uno de los que presentó un aumento notable, solo después de Tamaulipas y Chiapas.

Este sector incluye la extracción y aprovechamiento de recursos naturales, un área tradicionalmente fuerte en la economía de la entidad.

Aunque el mayor crecimiento mensual fue en agosto, al analizar la tasa anual, el reporte señaló que los principales ascensos se dieron en otros estados como Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Sonora y Aguascalientes.

Sin embargo, el crecimiento mensual de 2.9% subraya una aceleración reciente y sostenida de la capacidad productiva del estado de Veracruz, fortaleciendo su posición dentro del Sur-Sureste del país en términos de desarrollo industrial y manufacturero.