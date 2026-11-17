noviembre 17, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Luego de dos ataques armados contra un hombre que terminaron con su asesinato y el de su esposa, el Gobierno de Veracruz reforzó la coordinación con autoridades federales para atender la violencia en Tuxpan, al norte de la entidad, aseguró José Manuel Pozos Castro, subsecretario de Gobierno.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, el funcionario y exalcalde de Tuxpan reconoció que en el municipio se han registrado acontecimientos delicados y afirmó que, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, se intensificaron las acciones de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Indiscutiblemente que ha habido acontecimientos delicados, pero hay la instrucción muy precisa de nuestra gobernadora de trabajar y reforzar de manera coordinada con todas las autoridades de los tres niveles de Gobierno, la Marina, Sedena, Guardia Nacional para reforzar Tuxpan, se están tomando acciones precisas por instrucción de la gobernadora”, declaró.

El 10 de noviembre, cuando Jorge Cantú Mendoza, de 39 años, fue atacado a balazos en la calle Colombia, entre Altamirano y Pavón, en la colonia Centro de Tuxpan. Tras resultar herido, logró refugiarse en las instalaciones de Tránsito Municipal y posteriormente fue trasladado a una clínica particular.

Sin embargo, dos días después, el 12 de noviembre, hombres armados irrumpieron en el Centro Médico Tuxpan, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Del Valle, y llegaron hasta la habitación donde Cantú Mendoza permanecía hospitalizado. Los agresores le dispararon y lo asesinaron en el lugar.

Durante el ataque también fue herida su esposa, Samaria Damaris Bravo Reyes, de 36 años, quien falleció el 13 de noviembre a consecuencia de las lesiones.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la agresión. Entre ellas se encontraba un elemento activo de la Secretaría de Marina.

Ante este escenario, Pozos Castro aseguró que se están tomando medidas para que Tuxpan recupere la tranquilidad, aunque no detalló cuáles son los operativos implementados ni cuántos elementos participan en el reforzamiento de la seguridad.

Pozos Castro justifica ausencia del alcalde en reunión de seguridad

En la misma entrevista, el subsecretario fue cuestionado sobre las críticas al alcalde de Tuxpan, Daniel Cortina Martínez, por no asistir a la reunión de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada el 13 de noviembre, en la que participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

Pozos Castro explicó que el encuentro no fue una convocatoria dirigida a todos los presidentes municipales del país, sino una reunión en la que participaron las representaciones de cada entidad. Por ello, sostuvo que el alcalde no tenía obligación de asistir.

“No le correspondía estar al alcalde, él estaba en otras funciones del municipio, pero no era una reunión para todos los alcaldes que tenemos en el estado”, expresó.

El funcionario detalló que cada estado cuenta con dos representaciones en ese organismo, una presidencia y una vicepresidencia, y recordó que él mismo encabezó la representación nacional.