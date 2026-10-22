Restablecen comunicación en Zontecomatlán con reparación de camino sobre el río

Restablecen comunicación en Zontecomatlán con reparación de camino sobre el río

octubre 22, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se recuperó la comunicación terrestre en las localidades de Zontecomatlán y Xoxocapa hacia Ilamatlán, luego de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) llevará a cabo trabajos sobre el río, luego de las afectaciones provocadas por las lluvias del Frente Frío 2.

La dependencia federal, a través del Centro SICT de Veracruz, informó que se restableció la comunicación terrestre mediante el paso por el río que conecta a ambas localidades en el municipio de Zontecomatlán.

Lo anterior luego de los daños ocasionados por el paso del Frente Frío 2 en la zona sur del estado, por lo que se realizaron los trabajos para permitir nuevamente el tránsito de la población.

“El Centro SICT Veracruz mantiene la vigilancia de las condiciones de los caminos y pasos provisionales de la zona, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y el incremento en los niveles de los ríos”.



Asimismo, la Secretaría de Infraestructura llamó a las personas a transitar con precaución, respetar señalamientos y atender indicaciones de personal.