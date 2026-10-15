CNDH ya investiga represión contra estudiantes en Guadalajara

octubre 15, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya inició investigaciones por presuntos abusos policiales cometidos durante una manifestación en Jalisco, incluidos el uso de agua y gases para dispersar a los participantes, así como la detención y las agresiones físicas contra jóvenes.

La mandataria señaló que, tal como lo solicitó un día antes, el organismo nacional de derechos humanos abrió sus propias líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades por las actuaciones de los elementos de seguridad.

Explicó que las indagatorias abarcan tanto los métodos utilizados por la policía para contener la movilización como las detenciones de algunos jóvenes que, de acuerdo con lo expuesto por la presidenta, fueron principalmente golpeados.

“Entonces, CNDH está haciendo ya su trabajo en Jalisco y Secretaría de Gobernación acompaña en lo que sea necesario en el marco de sus atribuciones”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitirá revisar los acontecimientos desde la perspectiva de la protección de las garantías individuales, mientras que la Secretaría de Gobernación brindará acompañamiento dentro de sus facultades.

El inicio de estas investigaciones coloca el esclarecimiento de los presuntos abusos policiales como uno de los asuntos prioritarios de la atención federal en Jalisco, ante la necesidad de revisar el uso de la fuerza y las condiciones en las que fueron detenidos y agredidos los jóvenes.

En otro tema relacionado con Jalisco, la presidenta informó que sostuvo una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para analizar dos proyectos en materia hídrica planteados para el área metropolitana de Guadalajara.

Precisó que ambas propuestas se encuentran todavía en revisión técnica, debido a que solicitó ampliar el análisis antes de tomar una decisión y establecer una conversación con el gobernador de Jalisco sobre los siguientes pasos.

La mandataria recordó que el planteamiento le fue presentado por el gobernador durante una visita que realizó brevemente al estado, pero subrayó que necesita conocer a detalle las características de las obras, su viabilidad técnica y los recursos que el Gobierno federal podría aportar.

“Sí tengo que conocer técnicamente todo el planteamiento que se está haciendo, qué recursos podríamos aportar”, explicó.

Sheinbaum indicó que pidió a Conagua profundizar en la evaluación de las dos alternativas para contar con información suficiente antes de definir una postura sobre su eventual ejecución.

La presidenta expresó su expectativa de que el análisis quede concluido durante esta semana, con el propósito de informar a los habitantes de Jalisco sobre los resultados y las posibles acciones que podrían emprenderse.

“Yo espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco”, señaló.

Por ahora, el gobierno federal no ha definido los alcances de los proyectos ni los recursos que destinaría a su desarrollo.

La decisión dependerá de la revisión técnica que realiza Conagua y de las conclusiones que se obtengan sobre las propuestas presentadas por el gobierno estatal.