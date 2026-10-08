Diálogo de necesidades en hospitales será con personal y autoridades

octubre 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- No se permitirá que los niños y niñas con alguna enfermedad sean utilizados con fines no claros, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien se refirió al desencuentro con integrantes de un grupo de madres de niños con cáncer en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz, encabezados por Cora de Jesús Rodríguez.

La mandataria en entrevista radiofónica indicó que en sus visitas a los 31 de 61 hospitales a cargo del IMSS para supervisarlos, habla con el personal médico, de enfermería y otras áreas para conocer sus necesidades y atenderlas de inmediato.

Y aunque, dijo, escucha a quienes están en los hospitales como familiares de pacientes, el diálogo director es con el personal que los atiende.

“Es entendible que ellos atienden a todos y cuando uno llega a un hospital llegas angustiado, que tu familias y quienes atienden todos ellos. No vamos a permitir y no se debe permitir que se utilice para ningún fin, para ningún fin, a los niños y a las niñas con alguna enfermedad”.

La Gobernadora aseguró que escuchó a algunas personas que estaban ahí, integrantes de una asociación, sin embargo, aclaró que en los hospitales se cuenta con una gobernanza y una administración para que las cosas funcionen y con ellos se dirige.

“A todos se atienden, apoyar a los enfermeros y doctores, se escucha a las personas, las personas tienen angustia cuando verdaderamente tienen a sus familias, está bien es entendible. Escuche a algunas personas que estaban ahí que se dicen de alguna asociacion, bueno es un tema, pero los hospitales deben tener y tienen una gobernanza y administración para que las cosas funcionen bien y con ellos nos dirigimos”

Nahle García insistió en que se escucha a todos, pacientes y familiares, pero no se debe permitir que los niños se utilicen para otras personas.

“Yo escuche a algunas personas, pero hasta ahí, que no tenían ciertas personas familiares, a lo mejor van ayudar como voluntarios, dentro del hospital hay una administración que tienen que respetar”.