Se analiza apoyar para reactivar 3 ingenios en Veracruz: Nahle

julio 22, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara que se busca un acuerdo para que la industria azucarera nacional pueda ingresar al mercado estadounidense, la gobernadora Rocío Nahle García dijo que se analiza la reactivación de tres ingenios azucareros que permanecen cerros en Veracruz.

Nahle García dijo que serán los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico y de Agricultura los que deberán hacer un análisis de cada caso, toda vez que algunos enfrentan problemas legales que deben ser atendidos.

«La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura han estado trabajando en el tema sobre dos o tres ingenios que están cerrados, hay un ingenio que lo han pedido desde que estaba en campaña, pero ahí hay un tema legal», explicó.

Incluso, refirió, este ingenio con problemas legales, le han pedido que lo tome el estado, sin embargo, no es posible.

En el caso del ingenio de La Concepción, ubicado en el municipio de Jilotepec, adelantó que solicitará al secretario Ernesto Pérez Astorga que revise el tema.

«Y este de Jilotepec, pues le voy a pedir a Ernesto que de una vez se adelanten en el tema. Pero sí, sí, me voy a reunir. En automático, los azucareros empiezan a liberar. Es el mercado. Yo no tengo que ofrecerle la venta, pero sí todo el apoyo político, económico, social, porque fue un año muy difícil», finalizó.