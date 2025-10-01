Y sigue el huachicol Gate dando, ayer Rosa Icela en el Senado salpicó…

octubre 1, 2025

Pues nada queridos lector, lectora querida que ayer en el Senado de la república, la secretaria de Gobernación, doña Rosa Icela Rodríguez, se plantó firme, con la voz serena y el gesto inmutable, aseverando que la investigación sobre el huachicol fiscal no ha terminado, y que más de uno, quizá de los ahí presentes; tendrá que ir desempolvando el traje de rayas para hacer uso de el en un bonito spa de esos que sirven para la reinserción social.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria dejó claro que en Palacio Nacional, no se reparten indulgencias ni se hacen tratos en lo oscurito: “Nosotros no pactamos con delincuentes”, repitió con esa cadencia suya que no admite réplica. Y sí, hay bastantes, según sus palabras; que serán procesados en los próximos días, lo cual promete más de un reacomodo en los círculos empresariales y políticos que han jugado con el combustible, como si fuera agua bendita o santa agua de las matas.

La secretaria reconoció el trabajo de la Marina, obviamente el trabajo del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su grey no fue parte de este reconocimiento; que ha sido la mano dura contra el robo de hidrocarburos, y subrayó la coordinación con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal; instancias que, según ella dice, ya tienen bajo la lupa a empresas y particulares, que han hecho del fraude, un lucrativo modo de vida.

Lo interesante, queridos míos, es que en medio de esta narrativa de cero impunidad y cero corrupción, la sombra de Tabasco se coló en el pleno. No faltó quien recordara las dudas que pesan sobre Adán Augusto López y la relación con su ex secretario de Seguridad, el famoso y cosmopolita señor Hernán Bermúdez, cuestionamientos que flotaron como un run run incómodo en el recinto.

Rosa Icela en cambio, se mostró firme: en el gobierno no hay compromisos mafiosos ni lealtades perversas, sino la apuesta por la civilidad, el diálogo y la concertación. La pregunta que queda en el aire es si esas palabras resonarán con la misma fuerza, cuando los nombres de los implicados en el huachicol fiscal empiecen a aparecer, y si el compromiso con la legalidad alcanzará a todos, absolutamente a todos, incluso a los de casa.

Por lo pronto, la secretaria Rodríguez se fue del Senado sin titubeos, convencida de que este gobierno está del lado correcto de la historia. Ojalá que así sea, porque ya sabemos que en Mexiquito, la línea que separa la gobernabilidad de la colusión, suele ser más delgada que un papel calca de los que usaba la secretaria de mi abuelo en los años setentas.

Cosas de la vida y menudencias

Con la buena noticia de que cada vez se acerca más la fecha, en que los Tiburones Rojos del Veracruz regresen al estadio Luis Pirata Fuentes y es que cuentan por ahí que Fidel Kuri Grajales, habría cedido ya jurídicamente el nombre a unos empresarios, que serían los encargados de hacer las gestiones pertinentes ante la Federación Internacional de Futbol Asociación, pagando las multas esas ancestrales, ya que recordarán que el equipo estaría vetado por malas administraciones desde hace años.

En fin, que luego de resarcir las multas y al ser ya ellos dueños de la marca, los empresarios en cuestión, estarán en postura de buscar comprar una franquicia en la liga de expansión quizá y venga el futbol de regreso; y es que luego de la enorme inversión que se ha hecho para levantar el estadio, ya lo de menos serían los gastos menores de multas y menudencias varias.

Así que lector, lectora querida si lo tuyo es el pan y el circo, muy pronto circo habrá, nos leemos mañana.