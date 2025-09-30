WWE anuncia fecha y lugar para el retiro de John Cena

septiembre 30, 2025

La WWE anunció que el próximo 13 de diciembre de 2025, en Washington D.C., Estados Unidos, John Cena se despedirá oficialmente de la lucha libre profesional.

El jefe creativo de la empresa, Triple H, confirmó que el evento será una edición especial de Saturday Night’s Main Event en el Capital One Arena de la capital estadounidense.

Con más de 20 años de carrera, Cena es una leyenda en la WWE con 17 campeonatos mundiales, 4 títulos de pareja y 5 de Estados Unidos. Además de ganar 2 veces el Royal Rumble y un Money in the Bank.

Aún no se confirma quién será su rival en la lucha final, pero suenan nombres como The Miz, Bron Breakker, Roman Reigns o Seth Rollins para posibles contendientes.

El evento fue elegido en Washington, D.C., a pesar de que Massachusetts, estado natal de John Cena, era una opción natural. WWE también prepara actividades paralelas, incluido un podcast en vivo.

El 13 de diciembre, el Capital One Arena será el epicentro de la lucha libre mundial, y los fanáticos vivirán el adiós del “Marine”, cerrando una época marcada por títulos y momentos inolvidables.