Warner Bros. prepara película animada de Speedy Gonzales

enero 23, 2026

Redacción/Xalapa.– El icónico ratón más rápido de la animación, Speedy Gonzales, regresará a la pantalla grande con una película animada en desarrollo por Warner Bros., proyecto que buscará reintroducir al personaje a nuevas generaciones.

La cinta estará dirigida por el cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez, reconocido por su trabajo en El Libro de la Vida y la serie Maya and the Three, lo que ha generado expectativas positivas por el enfoque cultural y visual que podría tener la historia.

Hasta el momento, el estudio no ha revelado una fecha de estreno, ni detalles sobre el elenco de voces o la trama, ya que el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

Sin embargo, el anuncio ha sido bien recibido por seguidores del personaje, considerado un símbolo de la animación clásica y de la cultura popular mexicana.

Speedy Gonzales es uno de los personajes más emblemáticos de Looney Tunes, famoso por su velocidad, ingenio y carisma, y aunque ha aparecido en múltiples cortometrajes y películas grupales, esta producción marcaría su primer largometraje como protagonista.