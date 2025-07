Violencia en escuelas: ¿protesta o atentado contra la infancia?

julio 10, 2025

El pasado 26 de junio y 1 de julio, padres de familia vivieron una pesadilla: mientras sus hijas e hijos tomaban clases dentro del plantel Ensenada 89 del Kent Grupo Educativo, un grupo de personas —identificadas como parte del Colectivo Tonantzin— irrumpió violentamente en las instalaciones, dejando daños materiales y una comunidad aterrada.

¿La razón? Un conflicto legal aún no resuelto. ¿El precio? Veinte niñas y niños expuestos al miedo, al caos, al sonido de cristales rotos y al enojo adulto fuera de control. Padres y madres, abogados y docentes alzaron la voz: “Sí a la justicia, no a la violencia.”

Porque no hay causa que justifique poner en riesgo la integridad emocional de la infancia.

¿Es un caso aislado? No.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, más del 32% de mujeres mayores de 15 años sufrió violencia en espacios escolares en algún momento de su vida. Y de acuerdo con el Inegi, entre 2019 y 2023 se reportaron más de 6 mil casos de violencia física o psicológica en escuelas de nivel básico. En planteles públicos y privados. Desde primaria hasta preparatoria. Desde golpes hasta agresiones sexuales.

Mientras las autoridades discuten protocolos y comisiones, la violencia ya entró por la puerta principal. Y aunque el caso del Kent sea distinto —más mediático, más polémico— lo urgente es el fondo: las escuelas deben ser zonas de paz, no trincheras de guerra ideológica o legal.

“Queremos justicia, sí. Pero también queremos respeto para nuestros hijos”, dijo una de las madres presentes en la conferencia convocada por los padres de familia. La escuela no fue cerrada. Nadie resultó físicamente herido. Pero el miedo quedó ahí. Y eso también es violencia.

Hoy, la comunidad de Kent exige a las autoridades actuar con legalidad, sin ceder al ruido mediático ni a las narrativas que buscan cancelar antes de esclarecer. Con más de 65 años de historia, la institución se dice abierta a la investigación, pero rechaza cualquier forma de linchamiento social o físico.

En Match Informa lo decimos claro: no hay justicia si se atropella a otra infancia en el camino. No hay paz cuando el miedo se instala en los salones. Y no hay causa feminista que justifique exponer a otros niños al trauma. Lo decimos con claridad y con rabia: la violencia nunca será la vía.