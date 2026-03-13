Vinculan a proceso a Jared Alejandro “N”, presunto feminicida de estudiante de la UAEM

marzo 12, 2026

La Fiscalía Especializada contra el Delito de Feminicidio obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N”, por la probable comisión del delito de feminicidio en agravio de Kimberly Joselín, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía General de Morelos informó que, en la audiencia de esta mañana, el juez determinó vincular a proceso a Jared Alejandro “N” y ordenó prisión preventiva como medida cautelar. Asimismo, estableció seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

⇒ Esta es la segunda audiencia de vinculación que enfrenta Jared Alejandro “N” —la primera fue por el delito de desaparición agravada—.

El imputado, también estudiante de la UAEM, compareció este jueves en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec. Ahí, el juez consideró que la víctima fue citada sólo por sus iniciales, esto es, KJRB, para evitar una revictimización, y llamó a no exhibir los datos de prueba para no vulnerar indagatorias y los derechos de las víctimas directa e indirectas.

La universitaria, de 18 años de edad, cursaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, en el campus Chamilpa, de donde desapareció el pasado 20 de febrero. Su cuerpo sin vida fue hallado el 2 de marzo en un predio cercano al mismo campus.

Por la desaparición y posterior feminicidio de esta alumna de la UAEM, así como por el caso de Karol, estudiante originaria de Mazatepec y también alumna de esta universidad —desaparecida el 2 de marzo y localizada sin vida el 5 de marzo—, la máxima casa de estudios de Morelos se encuentra en paro de labores.