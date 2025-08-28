Vinculan a proceso a 3 ex custodios y 10 reos por motín en el Penal de Tuxpan

agosto 28, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Por los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, donde se registro un motín y el homicidio doloso de 9 reos, fueron vinculados a proceso los 3 ex custodios y 10 personas privadas de su libertad.

La Fiscalía General del Estado informo que se obtuvo la vinculación a proceso contra Iván “N” y Roberto Cristian “N”, como probables responsables de los delitos de incumplimiento del deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo, en contra de Óscar Yair “N”, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, los tres ex custodios del Penal de Tuxpan el día de los hechos y a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa.

En el proceso penal 127/2025, se obtuvo vinculación a proceso en contra de Iván Yamil “N”, Salvador “N”, Maury “N”, Arturo “N”, Antonio “N”, Eduardo “N”, Luis Ángel “N”, Carlos Felipe “N”, René Eduardo “N” y Vicente “N”, como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

“Los ahora vinculados son investigados por su probable participación en los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto al interior del Centro de Reinserción Social de Tuxpan”.

En el comunicado la FGE aseguró que sigue con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, para que no haya impunidad y se haga justicia