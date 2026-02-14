Veracruz tendrá sábado con ambiente cálido y cielo parcialmente nublado

febrero 14, 2026

Redacción.- El estado de Veracruz registrará este sábado 14 de febrero ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque el frente frío número 34 recorrerá el norte y noreste del país, en territorio veracruzano predominará la influencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Viento del sur con rachas fuertes

El pronóstico indica viento de componente sur de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en distintas zonas del estado.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las rachas fuertes podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Ambiente fresco en zonas serranas

Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado en gran parte del estado, así como frío con posibles heladas en zonas serranas. Las temperaturas mínimas podrían oscilar entre 0 y 5 grados Celsius en regiones montañosas.

Por la tarde dominará el ambiente cálido a caluroso, especialmente en zonas costeras y del sur del estado.

El SMN también indicó que el sistema anticiclónico limita la dispersión de contaminantes y favorece el incremento de las temperaturas diurnas.