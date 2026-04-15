Veracruz en el cine

abril 15, 2026

Lector, lectora querida ¿Te imaginas tu vida sin el cine? Yo la verdad es que no, seguramente los jóvenes de la generación Z no echarían mucho de menos en su vida películas como Titanic, las tres entregas del Padrino, el Imperio del Sol, ET, Star Wars y tantas otras películas maravillosas que hoy día son clásicas, pero no es solo eso, en México la industria cinematográfica aporta cifras interesantes al Producto Interno Bruto de nuestro país, de hecho la industria cinematográfica tiene un lugar importante en la Cuenta Satélite de la Cultura en nuestro país.

La industria cinematográfica en el estricto sentido, genera alrededor de 20 mil 700 millones de pesos anuales, según datos recientes y esto representa el 0.07 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y aunque la industria cinematográfica es pequeña aún en nuestro país, es una industria emergente y más ahora con los incentivos fiscales que anunció la presidenta Sheinbaum, en febrero pasado.

Es importante señalar que la industria audiovisual, la televisión streaming y la publicidad se cuece aparte, empresas como Amazon Prime, Netflix y Disney + entre otras, tienen un fuerte efecto multiplicador en nuestra economía, se calcula que por cada 10 pesos invertidos, se generan alrededor de 6 pesos adicionales y estos se reflejan directamente en la economía local.

Pues bien, si hacemos números y pensamos en locaciones, el productor calcula que entre el 15 y el 30 por ciento del valor de la producción, se ejercerá en la locación y eso incluye renta de espacios, permisos, logística, hospedaje, transporte, alimentación y servicios locales.

Pensando que en nuestro país, la industria audiovisual genera entre 100 millones de pesos anuales una locación podría llegar a generar entre 9 y 30 mil millones de pesos anuales de forma directa e indirecta, pero no solo eso, la industria cinematográfica activa economías locales, fortalece la generación de empleos temporales y es la mejor forma de publicidad de un destino.

Es por esto que resulta de relevancia sustantiva, el Catálogo de Locaciones Fílmicas del Estado, que promueve la SECTUR de Igor Rojí y en donde podrán aparecer espacios con potencial para el desarrollo de producciones cinematográficas, televisivas, publicitarias y de contenido digital.

En ese catálogo aparecerán todo tipo de locaciones naturales, así como zonas rurales y productivas, escenarios urbanos e históricos, infraestructura, transporte y sitios singulares que reflejen la riqueza paisajística y cultural de la entidad.

Bien por la iniciativa.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Con el partido Movimiento Ciudadano, que ahora entró en conflicto con el actor de la exitosa serie “La Oficina” Fernando Bonilla, quien luego de que su imagen fuera usada sin su consentimiento, para presumir los resultados en Nuevo León, explotó y posteó en X “Ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta…”.

En fin lector, lectora querida, así las cosas nos leemos mañana.