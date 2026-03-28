Veracruz cumple meta de distribución de medicamentos al 100% en el primer trimestre

marzo 28, 2026

>Abasto en unidades se mantiene hasta en un 95%, incluso en zonas de difícil acceso.

>Estrategia estatal despliega 8 rutas de distribución para garantizar cobertura.

Zongolica, Ver., sábado 28 de marzo de 2026.– En el marco de la octava gira de entrega de medicamentos y material médico, el Gobierno de Veracruz informó el cumplimiento al 100% de la meta de distribución de más de 10 millones 625 mil piezas de insumos en todo el territorio estatal durante el primer trimestre del año.

Durante la jornada en la región de Orizaba, autoridades estatales supervisaron la entrega en el Hospital de Salud Mental, donde se distribuyeron 3 mil 804 medicamentos y 3 mil 207 piezas de material de curación, con una inversión de 207 mil 218 pesos.

Asimismo, en la región de Zongolica se abastecieron 10 centros de salud, con la entrega de 15 mil 496 piezas de medicamentos y 3 mil 207 de material de curación, con una inversión de 368 mil 277 pesos, en beneficio de comunidades como Jalapilla, Tlilapan, San Andrés Tenejapan y Tequila, entre otras.

La secretaria de Salud, Mariela Hernández García, destacó que los insumos distribuidos corresponden principalmente al primer nivel de atención, enfocados en el tratamiento de enfermedades crónicas y padecimientos más frecuentes en la población, como diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias y gastrointestinales.

“Hoy los centros de salud cuentan con medicamentos suficientes para atender las principales necesidades. Con esta estrategia, el nivel de abasto se ha elevado, lo que representa un cambio significativo respecto a periodos anteriores”, señaló.

Por su parte, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, subrayó que la meta trazada desde enero fue alcanzada en su totalidad, logrando cobertura en prácticamente todo el territorio veracruzano, gracias al despliegue de ocho rutas de distribución, conformadas por entre 10 y 12 unidades cada una: Camionetitas de la Salud y Rutas de la Salud.

“Se cumplió al 100 % la distribución. Hoy tenemos unidades médicas con abasto que alcanza entre 90 y 95 %, incluso en zonas de difícil acceso”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que este programa será continuo durante todo el año, con el objetivo de garantizar el suministro permanente de medicamentos e insumos en los 813 centros de salud, 61 hospitales —cuatro de alta especialidad— y el Centro Estatal de Cancerología.