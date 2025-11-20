Veracruz, con mayor conectividad, promoción y visitantes

noviembre 20, 2025

Veracruz consolidó su liderazgo turístico durante el primer año de gestión de Rocío Nahle, con crecimiento sostenido en afluencia de visitantes, conectividad aérea, generación de empleos, la presencia internacional, además del próximo Instituto Veracruzano de Turismo en Boca del Río.

Entre enero y septiembre, Veracruz registró un incremento del 9% en el flujo de pasajeros aéreos, avanzó cuatro posiciones en actividad turística a nivel nacional y alcanzó 287 mil 995 empleos en los servicios de hotelería y restaurantes, informó el titular de la Secretaría de Turismo, Igor Rojí López.

Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el funcionario estatal destacó la apertura de tres nuevas rutas aéreas: dos de Viva Aerobus hacia Tijuana y el AIFA, y una de Aerus que conecta la zona norte con el centro del país, ampliando la movilidad y el acceso a todas las regiones.

La estrategia estatal de eventos y festivales continúa detonando la economía regional y la proyección cultural: Salsa Fest reunió a 593 mil asistentes, generó una derrama de 837 mdp y alcanzó 98% de ocupación hotelera; Cumbre Tajín, con más de 250 mil visitantes, una derrama de 125 mdp.

El calendario también incluyó el World Beach Pro Tour Challenge de Voleibol, con atletas de 28 países y más de 30 mdp en beneficios. El Festival Yolpaki, el regreso del Festival del Mar en Coatzacoalcos y 134 ferias regionales que, en conjunto, reunieron a 4.6 millones de asistentes y generaron más de mil 113 mdp en derrama.

El primer Festival Internacional del Bolero impulsó el turismo musical en Veracruz y Tlacotalpan; por la celebración de El Año Viejo, Veracruz y Boca del Río alcanzó 100% de ocupación hotelera. Además, el World Trade Center Veracruz realizó 101 eventos que generaron 8 mil 797 empleos directos y 26 mil 391 indirectos.

⇒ Veracruz reforzó su presencia global en plataformas internacionales, en FITUR Madrid sostuvo 84 reuniones con operadores de 14 países y atendió a más de 12 mil visitantes. Por primera vez participó en el World Travel Market de Londres.

En el Tianguis Turístico de México se concretaron 536 citas comerciales y se obtuvieron cinco premios nacionales, incluido Mejor Pueblo Mágico para Orizaba; además las caravanas de promoción ampliaron el posicionamiento entre 193 agencias de viaje y la participación en el Festival Internacional Cervantino.

La innovación destacó con el primer Catálogo de Experiencias Turísticas, que reúne 619 actividades en 63 municipios, y un Catálogo Regional con 423 atractivos. En tanto, los ocho Pueblos Mágicos de Veracruz obtuvieron la calificación AA, la más alta del programa federal, posicionando al estado como la entidad mejor evaluada del país y colocando a cuatro municipios entre los diez primeros lugares nacionales.

⇒ La industria cinematográfica también vivió un año destacado con 34 producciones realizadas en 22 municipios, que generaron 18 millones de pesos en derrama y ubicaron a Veracruz en la quinta posición nacional en filmaciones.

En tanto, durante los periodos vacacionales de Semana Santa y Verano, el estado recibió 2.5 y 3.1 millones de visitantes respectivamente, que generaron más de 6 mil 393 millones de pesos, consolidando a Veracruz entre los destinos más concurridos del país.