Tres bronces para Veracruz en el Campeonato Centroamericano U11 y U13

agosto 11, 2025

Boca del Río, Ver., lunes 11 de agosto de 2025.- La Selección Mexicana de Tenis de Mesa cerró con éxito su participación en el Campeonato Centroamericano U11 y U13, celebrado del 04 al 09 de agosto en Belice, donde los representantes veracruzanos se distinguieron al conquistar tres medallas de bronce.

Las preseas llegaron en las pruebas Por Equipos U11, con Gael Pardo y Gustavo Ortiz; Dobles Varonil U11; y Dobles Varonil U13, con la dupla integrada por el veracruzano Carlos Arturo Díaz Hernández y el neoleonés Ricardo Nevarez.

En la modalidad por equipos, Pardo y Ortiz conformaron el México A, avanzando hasta las semifinales, donde protagonizaron un cerrado encuentro ante Costa Rica A, cayendo 2–3 y asegurando el bronce.

En dobles U13, Díaz Hernández y Nevarez superaron en cuartos de final a Honduras, antes de enfrentar a Guatemala en semifinales, donde se quedaron con el tercer lugar.

La delegación mexicana estuvo integrada por 16 jugadores, entre ellos cinco veracruzanos, todos medallistas de la Olimpiada Nacional 2025: Mia Kim Jaramillo (Veracruz), Gustavo Khiram Ortiz Palacios y Carlos Arturo Díaz Hernández (Coatepec), así como Ximena García Fortuny y Gael Pardo Lagunes (Xalapa).

El evento reunió a atletas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, México y el país anfitrión, Belice, destacando el alto nivel competitivo.