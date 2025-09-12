Tras 7 horas de bloqueo, normalistas de Ayotzinapa permiten reapertura de Central Camionera del Norte

septiembre 12, 2025

Carlos Guzmán Martín/Xalapa. Alrededor de 30 de estudiantes, normalistas de Ayotzinapa irrumpieron al mediodía en la central Camarena del Norte, ubicada en alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, donde tras efectuar algunas pintas y destrozos, se intentaron apoderar de alrededor de 3 autobuses de la empresa Futura.

Tras el hecho, se activó el código rojo, por lo que la policía interceptó las unidades que estaban a punto de salir del recinto antes mencionado por lo cual se suspendieron las llegadas y salidas afectando a alrededor de 30 mil usuarios.

Después de las tres de la tarde, y tras evitar la salida de los autobuses tomados comenzó a normalizarse la actividad en el recinto.

Los normalistas han expresado abiertamente que la acción se efectuó como medida de presión para exigir los vales que reciben cada quincena, en apoyo a la causa por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que indican, no se los han dado.

Luego de diálogo, a las 7 de la noche los normalistas se retiraron del lugar para tomar con rumbo a Chilpancingo, donde mañana se les entregarán de nuevo los vales de gasolina

Tras m ello la actividad se normalizó totalmente en la Central Camionera

Carlos Guzmán ~ Corresponsal CDMX.- Logran reactivación de entrega de vales de gasolina tras desaparición de los 43

Alrededor de 30 de estudiantes, normalistas de Ayotzinapa irrumpieron al mediodía en la central Camarena del Norte, ubicada en alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, donde tras efectuar algunas pintas y destrozos, se intentaron apoderar de alrededor de 3 autobuses de la empresa Futura.

Tras el hecho, se activó el código rojo, por lo que la policía interceptó las unidades que estaban a punto de salir del recinto antes mencionado por lo cual se suspendieron las llegadas y salidas afectando a alrededor de 30 mil usuarios.

Después de las tres de la tarde, y tras evitar la salida de los autobuses tomados comenzó a normalizarse la actividad en el recinto.

Los normalistas han expresado abiertamente que la acción se efectuó como medida de presión para exigir los vales que reciben cada quincena, en apoyo a la causa por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que indican, no se los han dado.

Luego de diálogo, a las 7 de la noche los normalistas se retiraron del lugar para tomar con rumbo a Chilpancingo, donde mañana se les entregarán de nuevo los vales de gasolina.