Tráiler provoca accidente vial en carretera federal Xalapa-Cardel

enero 20, 2026

Redacción/Xalapa. Se registró un accidente vehicular en la carretera federal Xalapa-Cardel, cerca de la localidad de Rinconada, donde un tráiler impactó con un automóvil compacto, al cual dejó en con daños considerables. El percanse resultó con 2 personas heridas que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria.

El percance se ocasionó cuando el conductor del tráiler perdió el control de su unidad e impactó a un automovil toyota. Además, también se vio involucrada una van de ADO aeropuerto y otros vehículos que sufrieron daños menores.