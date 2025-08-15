agosto 15, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Durante el primer trimestre de 2025, el 95 por ciento de las personas excluidas del mercado laboral por realizar trabajos de cuidado no remunerado eran mujeres.

De acuerdo con datos de la organización Data Cívica, los trabajos de cuidado sin paga excluyen a 14 millones de mujeres del mercado laboral en México.

En México, 14.8 millones de personas de 15 a 64 años están excluidas del mercado laboral por realizar labores de cuidado no remuneradas.

El salario suficiente para mantener a quien trabaja y su familia es uno de los componentes esenciales del derecho humano al trabajo.

El indicador sin salario suficiente contabiliza personas que trabajan y carecen de ingreso laboral suficiente para superar el umbral de pobreza.

El bajo ingreso laboral es uno de los principales determinantes de la pobreza en México.

La cantidad y proporción de personas que trabajan sin salario suficiente es muy alta en comparación con otros países.

Para el trimestre I del 2025, 67% de la población ocupada, es decir, 32.9 millones de personas trabajan y carecen de ingreso suficiente.