Crece interés de las mujeres por sumarse al Pentathlón en la entidad

agosto 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Cadetes de infantería invitaron al público en general a asistir a la ceremonia del 62 aniversario del Pentathlón Zona XXX Veracruz, este domingo 24 de agosto a las 11:00 horas en el parque Juárez.

Además, señalaron que hay cada vez más mejores interesadas en sumarse al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario.

La cadete de infantería Laura Mora Hernández, de la sub-zona Emiliano Zapata de la Zona XXX Veracruz, refirió que las actividades que realizan empiezan por la ideología, la formación militar y deportiva como la natación, el taekwondo, la lucha olímpica y tiro con rifle.

Además, afirmó que existe un crecimiento por parte de las mujeres en formar parte de este grupo.

“Está habiendo una respuesta del grupo femenil muy favorable, ya también las mujeres están engrosando esta filas y es una cantidad digamos homogénea”.

Sobre el evento del próximo domingo, expuso que la invitación es abierta.

«Pueden ser expentatletas, padres de familia o público en general”, dijo el cadete de infantería y policía militar Christopher Gustavo.

Señaló que actualmente se cuenta con aproximadamente 600 miembros activos a nivel estatal, mientras que en la región Xalapa se tratarían de entre 120 y 150 personas.