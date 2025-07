Todos somos responsables

julio 28, 2025

La imagen de la maestra Irma Hernández, rodeada de hombres armados pidiendo por su vida, es la confirmación de la desintegración social, la apatía y el valemadrismo social en el que vivimos desde hace mucho, mientras no me pase a mi ¡Me vale! No me interesa, la realidad es que me gustaría mucho decir que el gobierno en turno, es el único responsable, rehuir mi responsabilidad y seguir con mi vida, es lo más fácil, sin embargo en tanto los ciudadanos sigamos sin participar, mexiquito seguirá igual.

Secuestrar, torturar y asesinar a una maestra jubilada de Álamo, con todo lo que esto conlleva, quiero decir, la figura bondadosa y de respeto de una maestra de un pueblo; ya no es solo la violencia que existe producto del crimen organizado, ya es que ese crimen organizado, aterroriza directamente a la población civil, a una mujer mayor que trabajaba como taxista y ante el embate del grupo delincuencial, ella seguramente se sintió con la autoridad que representa el magisterio, debió haberse negado y ante ello, los señores del mal para demostrar ese poderío que rebasa ya cualquier autoridad publica, privada, religiosa y moral, la mató para demostrar que quien manda muy por encima de nosotros son ellos; el asesinato de la maestra no les trae ganancia económica, su ganancia es demostrar, aquí nosotros decidimos quien vale y quien no, el terror que deben haber infringido el dolor colectivo que habrán causado y el sometimiento al que todo el pueblo se acogerá… de eso se trató.

Y aquí lo preocupante no es que el pueblo se arme y vaya contra ellos, como si de una revolución se tratara, lo preocupante es que nadie hará nada, porque no les pasó a ellos, perdimos ya nuestra capacidad de asombro y con ello se perdió la esperanza, ya no somos más los buenos, ya somos más los apáticos, lo cómodo es despotricar en contra del gobierno en turno, porque para eso están, pero eso sí jamás despotricar contra los delincuentes, señalar a los asesinos, porque esos nos dan miedo y agachones siempre seremos.

Cosas de la vida y menudencias

Y desde el Senado de la República los vientos comienzan a soplar mas fuerte que de corrido debido a la crisis del Barredora’s affaire que protagonizó el Adán Augusto López Hernández por haber sostenido, contra viento, marea y advertencias, al polémico Hernán Bermúdez al frente de la policía estatal, durante su gobierno.

Ahora luego del silencio, los respaldos forzados y un sinfín de plegarias para sostenerlo como coordinador de los morenistas en el Senado. Pero conforme los días avanzan y el lodazal se revela más profundo de lo que se calculaba, hay quienes ya no ocultan su escepticismo… ni sus apuestas… sin embargo ya se habla de un relevo y el nombre de Ignacio Mier suena en los pasillos pero en política no hay nada escrito y menos con los morenos.

Oportunista como siempre Ricardo Anaya intenta regresar a la política aprovechando la tragedia del asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz, no con propuestas ¡Claro que no! Sino con oportunismo y desde el comodísimo exilio, culpa al gobierno actual, olvidando que su partido, el PAN, fue corresponsable del crecimiento de la violencia en México y el en ese tiempo nunca dijo nada, hoy lo cómodo lo conveniente es desde la comodidad de su poltrona lanza críticas y despotrica, atizando el fuego que finalmente a el no le afecta, el está muy lejos y muy cómodo.

No existe gobierno alguno que mejore con críticas, se requiere del trabajo constante y arduo de hombres y mujeres valientes que pese a todo se quedan aquí enfrentando la realidad, no es el caso de Ricardo Anaya lucrando con el dolor ajeno y muy lejos de la familia de la maestra Irma Hernández Cruz, a quien no les dedicó ni un pésame.

Así de tristes las cosas y arrancamos semana.