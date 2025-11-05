Todo listo para El Buen Fin, se espera derrama económica en Veracruz superior a los 700 mdp

Todo listo para El Buen Fin, se espera derrama económica en Veracruz superior a los 700 mdp

noviembre 5, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En Veracruz se espera una derrama económica superior a los 700 millones de pesos por la 15 edición del Buen Fin, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa (Canaco), Luis Francisco Llera Hernández.

El representante de los comerciantes en la capital del Estado dijo que serán 5 días consecutivos de promociones y ofertas para el público.

“Se anunció la apertura del registro de los 15 años del Buen Fin 2025 que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, son cinco días consecutivos, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de compra a los consumidores, reforzar el comercio formal y dinamizar el comercio local”.

Llera Hernández dijo que en Veracruz se espera una derrama económica superior a los 700 millones de pesos y a nivel nacional más de 200 mil millones de pesos en ventas.

Esta edición 2025 se distinguirá por el distintivo hecho en México, resaltando el compromiso con los consumidores, el talento mexicano y los negocios y empresas familiares base del comercio comunitario.

Destacó que el registro de empresas participantes ya está abierto en el portal oficial www.elbuenfin.canaco.com.mx para quienes estén interesados en formar parte de esta plataforma de crecimiento, además de una app oficial con geolocalización que permitirá a los consumidores ubicar las mejores ofertas en su entorno inmediato.

“La pasada edición del 2024 en el Estado dejó una derrama de 700 millones de pesos, esperamos que para este 2025 sea arriba del 10 por ciento, hoy en día se puede notar que hay comercios que ya empiezan con sus exhibiciones, promociones y ofertas para poder aprovechar y capitalizar las ventas por temporada», concluyó Llera Hernández.