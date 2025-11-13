Super Mario Galaxy confirma exploración espacial y debut de Rosalina en su secuela

noviembre 13, 2025

Illumination y Nintendo finalmente presentaron el primer tráiler de La película Super Mario Galaxy, la esperada secuela de la exitosa Super Mario Bros. (2023). Esta nueva entrega retoma la historia justo donde terminó la primera película, cuando Bowser quedó reducido a una versión miniatura de sí mismo. Ahora, la aventura se expande más allá del Reino Champiñón, llevando a Mario, Luigi y la Princesa Peach a recorrer diferentes mundos a lo largo de la galaxia, en un viaje que promete más acción, personajes icónicos y escenarios inspirados directamente del videojuego original.

Nuevos personajes y el regreso del elenco principal para esta nueva aventura

El primer adelanto confirma la llegada de dos figuras clave de la franquicia: Bowser Jr., interpretado por Benny Safdie, y Rosalina, quien será interpretada por Brie Larson. Ambos se suman al elenco original encabezado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek.

Una vez más, Aaron Horvath y Michael Jelenic estarán al mando de la dirección, reforzando la continuidad creativa que llevó a la película anterior a convertirse en un fenómeno global. El estreno en Estados Unidos está programado para el 3 de abril de 2026, mientras que Japón recibirá la cinta el 24 de abril del mismo año.

El fenómeno global de Mario y el camino consolidado hacia nuevas historias

La primera película de Super Mario fue un éxito sin precedentes, superando los mil millones de dólares de recaudación alrededor del mundo. Críticos como Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, anticiparon su impacto al señalar: «La película de Super Mario Bros. se siente como un trabajo hecho con cariño que debería superar fácilmente cualquier crítica de los puristas. También debería convertirse en una gran mina de oro para las coproductoras Nintendo, Illumination Entertainment y Universal Pictures, con secuelas y spin-offs prácticamente garantizados».

Esta recepción abrió las puertas para que la historia de Mario continuara expandiéndose hacia otros rincones del universo de Nintendo, y la llegada de Super Mario Galaxy parece confirmar ese camino.

Producción, guion y detalles detrás de la creación de Super Mario Galaxy

La nueva película fue producida por Chris Meledandri, fundador de Illumination, en colaboración con Shigeru Miyamoto, creador de Mario y referente creativo de Nintendo. El guion estuvo a cargo de Matthew Fogel, quien también participó en la primera entrega. Bajo la dirección de Horvath y Jelenic, la secuela promete mantener la esencia visual y narrativa que conquistó al público, mientras introduce nuevos elementos de aventura espacial.