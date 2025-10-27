Suman ya más de 103 mil viviendas censadas en estados afectados por contingencia climática

octubre 27, 2025

Apoyos continúan depositándose, enfatiza

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el gobierno de México ha avanzado significativamente en el censo y entrega de apoyos a familias afectadas por las recientes lluvias intensas en cinco estados del país: Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la 266 #MañaneraDelPueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Bienestar detalló que las brigadas del programa han realizado el levantamiento de información en 119 municipios, con un total de 103 mil 245 viviendas censadas.

“Estamos en los cinco estados y ya avanzamos de manera muy importante. En Hidalgo, por ejemplo, las brigadas entraron caminando por la situación de los caminos; algunos ya se abrieron y pudimos avanzar el fin de semana en tener la información completa”, explicó Montiel.

De acuerdo con los datos presentados:

• En Hidalgo se registraron 22 mil 325 viviendas,

• En Querétaro, 2 mil 864,

• En Puebla, 11 mil 978,

• En San Luis Potosí, 9 mil 985, y

• En Veracruz, 56 mil 93 viviendas.

Montiel señaló que ya inició la entrega de apoyos directos a las familias damnificadas.

Desde el sábado comenzaron los pagos en Hidalgo, y hasta el día de ayer los cinco estados involucrados ya están recibiendo recursos.

“Han recibido su primer apoyo de 20 mil pesos un total de 70 mil 256 personas, jefas o jefes de familia, para avanzar en la reparación de sus viviendas y sortear estos días posteriores a la emergencia”, puntualizó la funcionaria.

La secretaria subrayó que estos recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios, como parte de la política social del gobierno federal para garantizar una atención rápida y transparente ante desastres naturales.