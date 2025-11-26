Los Programas de Bienestar se consolidan y como resultado 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza: Ariadna Montiel en comparecencia ante el Senado

noviembre 26, 2025

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República en el marco de la Glosa del Primer

Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaría de Bienestar,

Ariadna Montiel Reyes, señaló que, en México la política de bienestar se consolida como el

corazón de la Cuarta Transformación, lo que ha dado como resultado que 13.5 millones de

personas salieran de la pobreza, se redujo la desigualdad y a la fecha, 32 millones de

personas reciben un Programa de Bienestar con inversión social de 850 mil millones de

pesos.



“La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más

pobres aumentó 35 por ciento, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento.

Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar”, añadió.

Sostuvo que la histórica reducción de la pobreza, es fruto de una fórmula exitosa: la política

de bienestar, que combina el sistema de protección social, la mejora salarial histórica y la

inversión pública que genera empleos dignos.



Ante senadores de los diferentes grupos parlamentarios, Montiel Reyes, abundó que los

Programas de Bienestar tienen garantizados los recursos porque se gobierna con honestidad

y austeridad republicana lo que permite invertir en el pueblo y esa seguirá siendo la máxima

prioridad del Gobierno de México para avanzar con la fuerza del pueblo en la construcción de justicia y bienestar para las futuras generaciones. Desde 2019, la inversión acumulada supera

la inversión social de 4.5 billones de pesos.



En el segundo piso de la Cuarta Transformación, destacó, se consolida esta nueva forma de

gobierno, ampliando derechos. Es tiempo de mujeres, por ello por instrucción de la

Presidenta Claudia Sheinbaum, se creó la Pensión Mujeres Bienestar que reconoce el

esfuerzo de las mexicanas; hoy con una inversión de 23 mil 662 millones de pesos, tres

millones de mujeres de 60 a 64 años reciben este apoyo de 3 mil pesos bimestrales.



Montiel Reyes precisó que Salud Casa por Casa, con una inversión de 4 mil 757 millones de

pesos, se perfila como el programa de prevención de la salud más grande del mundo, 20 mil

servidores de la salud recorren todos los rincones del país brindando consulta médica

gratuita, al momento 8.6 millones de adultos mayores y personas con discapacidad que

reciben las Pensiones para el Bienestar ya cuentan con su historial clínico.



La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dijo, llega a 13.3 millones de

derechohabientes quienes reciben 6 mil 200 pesos bimestrales, con una inversión social de

484 mil 483 millones de pesos; la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

se entrega a más de 1.6 millones de personas; el programa se universalizó en 24 entidades

para personas de 0 a 64 años; se otorgan terapias de rehabilitación gratuita a las y los niños y

adolescentes; así como apoya con 6 mil 400 pesos bimestrales, a niñas y niños con cáncer sin

seguridad social, todo ello representa una inversión social federal y estatal de 32 mil 078

millones de pesos.



Asimismo, 256 mil beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños,

Hijos de Madres Trabajadoras reciben el programa con una inversión social anual de 3 mil

185 millones de pesos; Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande del

mundo, que se otorga a 409 mil personas que reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos

para cuidar y cultivar sus parcelas con inversión de 39 mil 100 millones de pesos.



Más de 5.6 millones de estudiantes de secundaria y más de 3 millones de educación primaria

reciben la beca “Rita Cetina”; 4 millones de estudiantes de nivel medio superior cuenta con la

beca “Benito Juárez”; en tanto que 409 mil universitarios son parte de Jóvenes Escribiendo el

Futuro; el sistema de becas más amplio de la historia invierte 73 mil 918 millones de pesos en

sus niños y jóvenes.



Montiel Reyes agregó que el programa La Escuela Es Nuestra contribuye con el mejoramiento

de la infraestructura escolar en 63 mil planteles de educación básica y 6 mil 50 de medio

superior; Jóvenes Construyendo el Futuro es una esperanza este año capacitó a 450 mil

jóvenes quienes recibieron un ingreso mensual de 8 mil 480 pesos y representó una inversión

de 24 mil millones de pesos para su inserción laboral.



En el año en curso, 192 mil pescadores reciben Bienpesca; 2 millones de pequeños

productores se apoyaron con Producción para el Bienestar y fertilizantes gratuitos. Para dar

cumplimiento a la reforma al artículo 2° constitucional que reconoce a las comunidades

originarias como sujetos de derecho público, se crea el Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM)

a través del cual, 20 mil comunidades recibieron en este año más de 12 mil 300 millones de

pesos para la construcción de obras de infraestructura social básica.



Comentó que en 2025, año de la mujer indígenas, se reconoció el derecho de las mujeres a

administrar los recursos de sus comunidades; en el municipio de San Quintín en Baja

California se realizó un censo a jornaleros y jornaleras para conocer sus condiciones de vida y

pronto se presentará un Plan Integral de Atención para su Bienestar; en la región purépecha

de Michoacán se avanza en justicia energética con el programa Estufas Eficientes de Leña;

320 mil personas fueron apoyadas por afectaciones ocasionadas por emergencias naturales

en Guerrero y Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y

Veracruz.



Bajo la estrategia México Te Abraza, se han entregado casi 80 mil tarjetas del programa de

Bienestar Paisano a connacionales repatriados, se apoya a los Centros de Bienestar en la

frontera con una inversión de 700 millones de pesos en atención humanitaria y retorno,

“desde esta profunda convicción, el Humanismo Mexicano marca la ruta a seguir: Prosperidad

compartida, igualdad sustantiva. Está claro: Así se gobierna cuando se manda obedeciendo”