SSTEEV vive situación crítica, advierten maestros de «Voz Magisterial»

septiembre 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. De acuerdo con integrantes del movimiento “Voz Magisterial”, el Seguro Social de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), enfrenta una crisis por supuestos malos manejos en la administración de esta institución.

Alejandro García Ruiz, uno de los denunciantes, señaló que existe un fraude que asciende a 12 mil millones de pesos, por lo que exigen que se haga un estudio actuarial para que se les dé a conocer a los profesores.

Agregó que las decisiones tomadas en el SSTEEV “afectan de manera grave y directa” a más de 70 mil trabajadores de la educación.

En conferencia acompañado de activos y jubilados de distintos sindicatos magisteriales, señaló la opacidad, negligencia y prácticas indebidas, especialmente en el Fondo de Beneficios Complementarios (FBC).

Aunado a ello, acusaron que existe acoso laboral, extorsiones para acceder a prestaciones, contrataciones innecesarias y despilfarros.

Asimismo, acusaron que Tomás Daniel Hernández León, encargado del SSTEEV, ha fallado y que su incapacidad para responder peticiones y por “desconocer la importancia de la institución”.