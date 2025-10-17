SRE confirma muerte de tres mexicanos por accidente aéreo en Michigan

octubre 17, 2025

Tres ciudadanos mexicanos fallecieron en un accidente aéreo ocurrido el jueves 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado oficial.

La aeronave privada con matrícula mexicana se desplomó en esa zona del estado estadounidense, provocando la muerte de sus tres ocupantes, todos de nacionalidad mexicana, cuyas identidades no han sido reveladas.

El Consulado de México en Detroit activó de inmediato el protocolo de emergencias y estableció contacto con el Departamento de Policía de Bath para seguir las investigaciones sobre las causas del siniestro.

La cancillería informó que ya se comunicó con las familias de las víctimas para ofrecer asistencia consular y colaborar en la repatriación de los cuerpos, al tiempo que expresó sus condolencias por “este lamentable accidente”.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación por las autoridades de Michigan, sin que se hayan proporcionado más detalles sobre el suceso.