Ataque e incendio en iglesia mormona en Michigan deja 1 muerto y 9 heridos

septiembre 28, 2025

Redacción. México. Un ataque armado dentro de una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan dejó como saldo una persona muerte y nueve heridos, además provocó el incendio del tempo, declaró el jefe policiaco del lugar, Wilian Renye.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante fue abatido por la policía y, aunque ya no existe riesgo para la población, han recomendado mantenerse alejados de la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de horrendo el ataque y dijo que, «El FBI estuvo de inmediato en la escena, encabezará la investigación federal y brindará apoyo total a las autoridades estatales y locales. El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por conocer».

Aunque el incendio ya fue controlado, continúan los trabajos de levantamiento en la zona, y la policía espera encontrar más víctimas mortales dentro del lugar.