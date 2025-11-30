“Somos parte de un mismo proyecto”, reitera Sheinbaum tras reaparición de AMLO

noviembre 30, 2025

Evita responder a escenarios en los que el tabasqueño reaparecería en la política y también sobre las 5 veces que este ha viajado a la CDMX

Carlos Guzmán | Enviado, Cuernavaca, Morelos.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que forma parte del mismo proyecto político construido junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, esto tras la reaparición pública que tuvo el exmandatario este domingo, cuando presentó mediante redes sociales su nuevo libro Grandeza. La mandataria fue cuestionada previo al evento en el que encabezó la reapertura del Hospital del ISSSTE, donde evitó profundizar sobre los escenarios que López Obrador planteó respecto a un eventual regreso a la vida pública.

Sheinbaum también negó tener conocimiento de las cinco ocasiones en las que, según López Obrador, ha viajado recientemente a la Ciudad de México para atender asuntos personales y políticos. Sin embargo, la presidenta subrayó en múltiples ocasiones que ninguna circunstancia modificará la alineación natural que existe entre ambos, pues ambos comparten visión, objetivos y un proyecto nacional.

En su mensaje dominical, emitido desde su finca en Palenque, Chiapas, López Obrador aclaró que no realizará una gira para presentar su libro, pese al interés que ha generado su reaparición. El exmandatario señaló que solamente regresaría a la arena pública en tres circunstancias: un intento de golpe de Estado, un atentado o riesgo contra la presidenta Sheinbaum, o una amenaza a la soberanía nacional.

Durante el mensaje, el tabasqueño hizo un llamado explícito a defender a la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando que todavía es “tiempo de zopilotes”, en referencia a actores políticos y económicos que, dijo, buscan alterar la estabilidad del país. Reiteró también su principio de “primero los pobres”, asegurando que incluso quienes poseen mayores recursos se han visto beneficiados de la estabilidad alcanzada durante los últimos años.

A un año de haber entregado la banda presidencial, López Obrador apareció ofreciendo un extenso mensaje de 49 minutos, donde reflexionó sobre su retiro como “jubilado político” y escritor interesado en la herencia cultural maya y olmeca. Sentado en una silla de caoba y vestido con guayabera blanca, compartió ideas sobre la historia, la espiritualidad y el contexto político actual.

Desde su espacio en el sur del país, el expresidente reiteró que su prioridad es mantenerse al margen del poder, pero advirtió que estaría dispuesto a intervenir si considera que la democracia o la estabilidad nacional están en riesgo. Aseguró que su libro Grandeza es una reflexión sobre el proyecto que ambos —Sheinbaum y él— han impulsado, así como sobre los desafíos que enfrenta México.

Por ahora, López Obrador insistió: no presentará el libro en plazas ni auditorios, pero dejó claro que no descarta volver a hablar en público si las circunstancias lo exigen.