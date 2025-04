Silver Surfer ahora es mujer: Marvel genera c

abril 17, 2025

Marvel Studios volvió a encender el debate entre fanáticos del cómic y el cine con el lanzamiento del nuevo tráiler de “The Fantastic Four: First Steps”, en el que se confirma que Silver Surfer, el legendario heraldo de Galactus, será interpretada por la actriz Julia Garner, reconocida por su trabajo en Ozark y Inventing Anna.

La revelación no tardó en generar reacciones divididas en redes sociales. Mientras un sector del público aplaudió la decisión de dar un giro contemporáneo al personaje, otros fanáticos criticaron el cambio de género, argumentando que rompe con la fidelidad del material original creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966.

Silver Surfer cambia de rostro y de historia en esta nueva versión del MCU

En esta entrega, Julia Garner encarna a una versión femenina de Silver Surfer que, según adelanta el tráiler, llega a la Tierra para advertir sobre la inminente amenaza de Galactus, el devorador de mundos. Su presencia marca el inicio de la confrontación entre el equipo de superhéroes y una de las amenazas cósmicas más poderosas del universo Marvel.

Aunque el personaje original, Norrin Radd, ha sido tradicionalmente masculino, esta reinterpretación busca insertar diversidad y nuevas narrativas en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), una estrategia que el estudio ha aplicado en otras producciones recientes.

Reacciones encontradas entre el fandom por los cambios en los Cuatro Fantásticos

Además del cambio de Silver Surfer, el tráiler también presentó al nuevo elenco principal: Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. La cinta, ambientada en una realidad alterna con estética retro-futurista de los años 60, plantea una nueva línea narrativa para los Cuatro Fantásticos.

Uno de los elementos más comentados del avance es la inclusión de Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue, quien probablemente sea un eje emocional clave en la historia. Su llegada simboliza el crecimiento de la familia, pero también agrega complejidad a las decisiones que deberán tomar ante la amenaza galáctica, en especial cuando la seguridad del planeta y su núcleo familiar están en juego.

La cinta podría conectar con la expansión del multiverso en la saga de Marvel

The Fantastic Four: First Steps no solo introduce nuevos personajes, sino que amplía las posibilidades del multiverso dentro del MCU. Como se conoce, los eventos de la película se sitúan en una Tierra alterna, lo que permitirá abrir portales narrativos hacia las próximas entregas de alto impacto, como Avengers: Doomsday y Secret Wars.

Este enfoque multiversal también abre la puerta a futuros encuentros con versiones alternas de héroes y villanos conocidos, así como el posible debut de variantes que cambiarán el curso de la historia central del MCU.

Marvel reafirma su apuesta por la inclusión y la reinvención de sus íconos

La decisión de Marvel Studios forma parte de una tendencia más amplia hacia la representación diversa dentro del cine de superhéroes. Desde She-Hulk hasta Ms. Marvel, el estudio busca construir un universo más inclusivo y plural.

The Fantastic Four: First Steps se estrenará el 25 de julio de 2025, dirigida por Matt Shakman y producida por Kevin Feige, y promete ser una pieza esencial en la nueva fase del MCU, no solo por su historia, sino por la conversación cultural que ya está generando en torno a sus reinterpretaciones y apuestas narrativas.